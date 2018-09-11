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86 kişiyi dolandırdı, çiftlik kurdu; Polis bile şaşkına döndü

Adana polisinin düzenlediği Son Alo operasyonu kapsamında gözaltına alınan 60 kişilik çetenin sorgulanması sırasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Vatanşları 2 milyon lira dolandıran çete liderinin çiftlik kurduğu belirlendi.

86 kişiyi dolandırdı, çiftlik kurdu; Polis bile şaşkına döndü

Adana polisinin düzenlediği Son Alo operasyonu kapsamında gözaltına alınan 60 kişilik çetenin sorgulanması sırasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Vatanşları 2 milyon lira dolandıran çete liderinin çiftlik kurduğu belirlendi.

11 Eylül 2018 Salı 18:15
86 kişiyi dolandırdı, çiftlik kurdu; Polis bile şaşkına döndü

86 kişiyi dolandırdı, çiftlik kurdu; Polis bile şaşkına döndü


Vatandaşlara kendini polis olarak tanıtarak 2 milyon lira dolandıran zanlı, topladığı paralarla çiftlik kurmuş. Çete lideri Ahmet Ergün, topladığı paralarla kurduğu çiftliği ise eşine kiralamış.


Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp 86 vatandaşı 2 milyon lira dolandırıp akrabalarının üzerine birçok mal alıp çiftlik kiralayan sanığın tutuklu bulunan arkadaşları için dolandırıcılık yaptığını söylediği ancak kendisinin hayvancılık yaptığını, evi ya da arsası olmadığını söylediği ortaya çıktı. Ayrıca sanığın çiftliği eşi G.E.'nin üzerine kiraladığını, bir yıllığına aylık 2 bin liraya kiraladığı belirlendi.

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp 86 vatandaşı 2 milyon lira dolandırıp akrabalarının üzerine birçok mal alarak çiftlik kiralayan sanığın tutuklu bulunan arkadaşları için dolandırıcılık yaptığını söylediği ancak kendisinin hayvancılık yaptığını, evi ya da arsası olmadığını söylediği ortaya çıktı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz nisan ayında kendilerini polis, savcı, hakim ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları terör örgütleri PKK ve FETÖ ile korkutup para ve altınlarını dolandıran çeteye yönelik Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı "Son Alo" ismi verilen operasyon gerçekleştirdi. 

SON ALO OPERASYONUNDA YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre Son Alo adı verilen operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 50'si tutuklandı. Çetenin liderlerinden biri olduğu öne sürülen Ahmet Ergün ise olaydan yaklaşık 2 ay sonra 31 Mayıs günü yangın merdiveninde yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis sanığın 86 kişiyi kendini polis olarak tanıtıp 2 milyon dolandırdığını, bu paralar ile de akrabalarının üzerine 2 tır, 2 servis minibüsü, 2 katlı bahçeli ev, 2 arsa, 1 otomobil aldığı ve kiraladığı, çiftlikte 69 koyun, 17 keçi, 80 güvercin ve tanesinin bin lira olduğu öğrenilen 11 tavuk beslediğini saptadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri Ergün'ün 209 akrabasına şans oyunlarından para çıkıp çıkmadığına bile bakarak hiçbir gelirleri olmadığını belirleyip, mahkeme kararıyla mallara el koydu.

Vatandaşı dolandırıp servet edinen bu sanığın ifadesi ise herkesi şok etti. Sanığın ifadesinde hayvancılık yaptığını, hiçbir yerde hesabı olmadığını, evinin ya da arsasının olmadığını, bir tane de hattı olduğunu söylediği öğrenildi. 3 ay boyunca dinlendiği telefon hattı içinse bu numaranın kendisine ait olmadığını söylediği belirlendi. Ayrıca zanlının dolandırıcılıktan tutuklanan arkadaşları için "bazen telefonla dolandırıcılık yaptıklarını duydum, dolandırıcılık yaparlar" dediği ancak kendisinin kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenildi. Sanığın ayrıca yapılan teknik takipte başka bir dolandırıcıyla yaptığı görüşmede yüzde 6 ve yüzde 40 gibi dolandırılacak paradan alınacak payların konuşulduğunun sorulması üzerine de şahsın annesinin kiracısı olduğunu kirada senelik artışla ilgili konuştuklarını söylediği belirlendi.

ÇİFTLİĞİ EŞİNİN ÜZERİNE KİRALAMIŞ

Bu arada sanığın çiftlik kurduğunu polisin, yaptığı teknik takipte ortaya çıkarttığı öğrenildi. Polis sanığı dinlerken Ahmet Ergün'ün çoban olarak tuttuğu ve bin 600 lira maaş verdiği çalışanını arayarak, "Ya bu hayvanlar açlıktan ölecek gidin marul yeşillik alın" dediği ve böylece çiftlik kiraladığının belirlendiği ortaya çıktı. Sanığın çiftliği de eşi G.E.'nin üzerine kiraladığı, aylık 2 bin lira kira parası verdiği, 1 yıllığına kiraladığı öğrenildi. 
Sanığın ayrıca yine dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu bu cezanın da dolandırdığı şahsın parasını geri ödediği için düştüğü belirlendi.

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