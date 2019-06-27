Aliağa Belediyesi'nde 179 çalışan işten atıldı





İstanbul'da henüz mazbatasını bile almayan Ekrem İmamoğlu nun 2 bin 500 İSMEK eğitmenini işten çıkardığı iddialarını haber yapan gazete ve TV kanalları ile AK Partili sosyal medya hesapları üç aydır işçi kıyımının yaşandığı İzmir Aliağa Belediyesi'hde yaşananlara sessiz kalıyor.

Aliağa ilçesinde son bir ay içinde 179 personel işten çıkarıldı. İşten atılan belediye çalışanlarının maaşları da ödenmedi. Tepkilere cevap veren Belediye Başkanı Serkan Acar, "İstediğimi alırım, istediğimi atarım" dedi. İşine son verilecek personelin 400’ü bulacağı iddia ediliyor. Yaşananlara sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tepkili. İşçiler yarın (Cuma) protesto mitingine hazırlanıyor.

BİR AYDA 179 PERSONEL İŞTEN ATILDI

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Serkan Acar 31 Mart'ta ikinci kez belediye başkanı seçildi. Acar, seçim sonrasında ilk iş olarak 200 personelin görev yerini değiştirdi. Ardından çok sayıda personelin işine son vermeye başladı.

21 Mayıs'tan bu yana 179 belediye çalışanı işten çıkarıldı. İş akdi sona erdirilen personelin 79'u belediye şirketi işçisi, 100'ü de kadrolu işçi. İşten atılanlar arasında DİSK Genel-İş Temsilcileri de bulunuyor. İşten çıkarma uygulamasının devam edeceği ve sayının 400'ü bulacağı belirtiliyor. Bazı personelin de başka şehirlerde görevlendirilerek "sürgün" edildiği ileri sürülüyor. Ayrıca, emekliliği gelen işçilere emekliye ayrılmaları için baskı yapıldığı iddia ediliyor.



"İSTEDİĞİMİ ÇIKARIRIM, İSTEDİĞİMİ ALIRIM"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, meclis toplantısında yaptığı açıklamada tepkilere cevap verdi. Acar, "Ben yetkiyi halktan aldım. İstediğimi çıkarırım, istediğimi alırım. Yasal yetkimi kullanıyorum. Bundan sonra da kullanmaya da devam edeceğim" dedi.



TEPKİ VE DİRENİŞ BÜYÜYOR

CHP Aliağa İlçe Eski Başkanı Özcan Durmaz, belediye yönetiminin emek düşmanı politika izlediğini öne sürerek, "Belediye başkanı Serkan Acar kimliğine uygun olarak ayrıştırıcı bir tutum sergiliyor. Bu bir siyasi tasfiye. Aliağa Belediyesi'nin içini boşaltıyorlar" dedi.



CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, belediye işçilerinin anayasal haklarının ellerinden alındığını öne sürerek sosyal kıyım yaşandığını söyledi.

DİSK 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, partizanca davrandığını öne sürdüğü Serkan Acar'ın göreve başladığından beri yaklaşık 400 AKP'li ve MHP'liyi işe aldığını, kendi siyasi görüşünden olmayan emekçileri işten çıkararak açlığa mahkum ettiğini dile getirdi.

Kara, "Belediyenin yaptığı işlem iş kanununa aykırıdır. Çıkarılan belediye personelinin tekrar görevlerine iade edilmelerini istiyoruz. İzmir ve Türkiye kamuoyundan destek bekliyoruz" diye konuştu. DİSK Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı, "Serkan Acar seçim vaatlerinde böyle bir açıklama yapmadı, yani, Aliağa halkı Acar'a işçi atması için yetki vermedi. Eğer öyle düşünüyorsa istifa etsin, 60 gün sonra seçim yapalım, Aliağa halkına işçi çıkaracağını söylesin, bakalım halk bu yetkiyi verecek mi" ifadelerini kullandı. Sarı, "Hiçbir siyasi düşünce işçinin ekmeğinden üstün değildir" dedi.



YARIN (CUMA) PROTESTO MİTİNGİ YAPILACAK

İşten çıkarılan belediye personeli Demokrasi Meydanı'nda "Direniş Çadırı" kurdu. "Haksızlıktan vazgeçin" çağrısı yapan işçiler, çadıra, "İşçi kıyımına son verin", "Çocuklarımızın geleceğine dokunma", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "İşimizi istiyoruz", "Kıyıma duyarsız kalma" yazılı döviz ve pankartlar astı. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde yarın protesto yürüyüşü ve miting gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşu üyeleri ve işçiler, saat 17:30'da Petrol-İş Sendikası önünde toplanarak, Demokrasi Meydanı'na yürüyecek ve burada miting yapılacak.