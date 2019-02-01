Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
104074
ALTIN
220.068
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7979
EURO
5.9410
Anne adayları aman dikkat; Gebelikte grip, zatürreye dönüşmesin
Son Dakika
Anne adayları gebelikte grip tehlikesine...
Diz ağrılarının nedeni bu olabilir; Bacak bacak üstüne atarken dikkat
Son Dakika
Diz ağrılarının nedeni bu olabilir
Mutsuz insanlar depresyonda mıdır?
Son Dakika
Mutsuz insanlar depresyonda mıdır?
Panik Atakla Baş Etmenin Yolu Nedenini Anlamaktan Geçiyor
Son Dakika
Panik Atakla Baş Etmenin Yolu
Gaming İstanbul, büyük ödüllü yarışmalarla başladı
Son Dakika
Gaming İstanbul ödüllü yarışmalarla başladı

Alkollü, ehliyetsiz maganda sürücü kaza yaptı kaçtı

Aydın’da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü kaza yapınca karayolunun ortasında aracını çalışır vaziyette terk edip kaçtı. Kazayı kardeşinin üstlenmesini isteyen maganda daha sonra teslim oldu.

Alkollü, ehliyetsiz maganda sürücü kaza yaptı kaçtı

Aydın’da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü kaza yapınca karayolunun ortasında aracını çalışır vaziyette terk edip kaçtı. Kazayı kardeşinin üstlenmesini isteyen maganda daha sonra teslim oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 07:35
Alkollü, ehliyetsiz maganda sürücü kaza yaptı kaçtı

Alkollü, ehliyetsiz maganda sürücü kaza yaptı kaçtı


Alkol alarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan, yollarda terör havası estiren magandalardan biri de Aydın Efeler ilçesinde ortaya çıktı. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaparak kaçtı, olayı ise kardeşinin üstlenmesini istedi.


Aydın’da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü kaza yapınca karayolunun ortasında aracını çalışır vaziyette terk edip kaçtı. Yol ortasında duran araca çarpmamak için ani fren yapan iki araç daha kaza yaptı. Olay yerine önce kardeşini gönderen alkollü sürücü yakalanacağını anlayınca kendiliğinden kaza yerine gelerek, olayı üstlendi

Olay gece saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü alkollü olan bir otomobil iddiaya göre önünde seyreden bir iş makinasına çarptı. Kazadan sonra iş makinası yoluna devam etti. Ancak alkollü sürücü yolun ortasında otomobilini bırakıp kaçtı.

Bu sırada aynı istikamete seyretmekte olan başka bir otomobil karayolunun ortasındaki aracı fark edince ani fren yapıp durdu, arkadan gelen kamyonet de önündeki araca ve refüje çarptı.

Kazan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iki aracın sürücüsünü araçlarının başında bulurken bölgedeki tüm aramalara rağmen yolun ortasında bırakılan aracın sürücüsünü bulamadı. Çalışır vaziyette yol ortasında terkedilen aracın başına bir müddet sonra gelen şahıs aracın sürücüsünün kendisi olduğunu belirtti.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, yoldaki güvenlik kameralarını incelemeye karar verince, yalan beyandan hakkında işlem yapılacağını fark eden şahıs gerçeği söylemek zorunda kaldı.

Polisin dikkati ve tecrübesi sayesinde çözülen olayda gerçeği söylemek zorunda kalan sürücü, ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ehliyetsiz ve alkollü vaziyette araç kullanan şahıs ve yalan beyanda bulunarak suçu üstlenmek isteyen kardeşi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavi Balina dehşetini Bursa polisi önledi
Mavi Balina dehşetini Bursa polisi önledi
Hırsızlar, panelvanın tabanını keserek kablo kesmiş
Hırsızlar, panelvanın tabanını keserek kablo kesmiş
Rus Zenit Kazan Voleybol Takımı, kaza geçirdi
Rus Zenit Kazan Voleybol Takımı, kaza geçirdi
Av değil katliam yapmışlardı; O magandalara ağır ceza yağdı
Av değil katliam yapmışlardı; O magandalara ağır ceza yağdı
Torik Balığından Lakerda: Balık etinin lokuma dönüşme sanatı
Torik Balığından Lakerda: Balık etinin lokuma dönüşme sanatı
Hatay'da ucube heykele çirkin saldırı
Hatay'da ucube heykele çirkin saldırı
Kadınlar hamamında şoke eden olay; 18 kadın zehirlendi
Kadınlar hamamında şoke eden olay; 18 kadın zehirlendi
Suriyeli kız, iş adamına aşk tuzağı kurmuş
Suriyeli kız, iş adamına aşk tuzağı kurmuş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort