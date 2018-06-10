Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı

Amasya Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada Kara ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti.

Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı

Amasya Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada Kara ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti.

10 Haziran 2018 Pazar 08:50
Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı

Amasya’da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 6 yaralı

Amasya’da kamyonetin yol kenarında duran tıra çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada Arife Kara, (21) Fatma Kara ve Rıza Kara can verdi. 


Son Dakika Amasya, Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Tekirdağ’dan memleketi Amasya’nın Sarıalan köyüne doğru yola çıkan Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı kamyonet, köyüne ulaşmasına yaklaşık 2 saat kala Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi sanayi kavşağında yol kenarında park halinde bulunan 50 FN 412 plakalı tıra çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonetteki aynı aileden Arife Kara, (21) Fatma Kara ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti. 

Sürücü ile Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan Kara yarandı. Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Amasya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Erdem'le coşku zirveye ulaştı
Mehmet Erdem'le coşku zirveye ulaştı
Jandarmadan 'ATAK' klibi
Jandarmadan 'ATAK' klibi
Beylikdüzü'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Beylikdüzü'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi
Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi
Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi
Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi
Bodrum'un en gözde plajı, 'Beach Rouge'
Bodrum'un en gözde plajı, 'Beach Rouge'
Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor
Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor
KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak
KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim