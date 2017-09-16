Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Galatasaray-Kasımpaşa
Galatasaray-Kasımpaşa
Avrupa Basketbol Şampiyonasının finali belli oldu
Avrupa Basketbol Şampiyonasının finali belli...
Arda Turan, Barcelona'da bu hafta da yok
Arda Turan, Barcelona'da bu hafta...
Çağla Büyükakçay, Fransa'daki turnuvaya veda etti
Çağla Büyükakçay, Fransa'daki turnuvaya veda...
Kayserispor sahasında kazandı
Kayserispor sahasında kazandı

Amerika'da feci kaza 3 Türk gencini TIR lastiği öldürmüş

ABD'ye dil eğitimi için giden 3 Türk genci, Türkiye'ye dönmelerine sayılı günler kala Teksas'tan yola çıktı ve Louisiana yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarından oldu.

Amerika'da feci kaza 3 Türk gencini TIR lastiği öldürmüş

ABD'ye dil eğitimi için giden 3 Türk genci, Türkiye'ye dönmelerine sayılı günler kala Teksas'tan yola çıktı ve Louisiana yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarından oldu.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:10
Amerika'da feci kaza 3 Türk gencini TIR lastiği öldürmüş

Amerika'da feci kaza 3 Türk gencini TIR lastiği öldürmüş

Didem Deniz'in kullandığı otomobil, I-10 Karayolu'nda şerit dışına çıkarak karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpıştı. 2008 model Mazda markalı kiralık araç hurdaya dönerken, Didem Deniz (21) ile birlikte araçtaki Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) ve Tuğbanur Karataş (21) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Fatih Turhan'ın ise 12 kaburgası kırıldı, bir böbreği alındı.
Doktorlar, Fatih Turhan için 1 haftanın çok önemli olduğu bilgisini verdi.

Olay sonrasında ise kadın bir görgü tanığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parçalanmış bir TIR lastiği parçasının yolun ortasında durduğunu, bu parçanın trafik kazasına neden olduğunu ifade etti.

'3 HAFTA SONRA DÖNECEKLERDİ'

Acı kazanın ardından ulaştığımız 4 Türk arkadaşın bir süre önce tanıştıkları M.B., şunları söyledi: "Yaklaşık 10 yıldır ABD'nin Louisiana Eyaleti'nde yaşıyorum. Çalışmak için ya da öğrenci olarak gelen Türkler genellikle bu eyalette oluyor. Kazada vefat  eden arkadaşlar da 3 ay önce gelmişti. 3 genç kız aynı zamanda İstanbul'dan lise arkadaşları, bir de yanlarında Tuğba'nın erkek arkadaşı Fatih vardı. İkisi Türkiye'ye döndüklerinde evlilik hazırlıklarına başlayacaktı. Work and Travel programıyla buraya gelmişlerdi. Bir otelin casino'sunda çalışıyorlardı. 6 hafta kadar Louisiana'da yaşadılar. Ancak burayı beğenmeyince acentelerinden konaklayacakları yeni bir yer bulmasını istediler. Teksas'ta Auistin kentinde bir eve yerleşmişlerdi. 1.5 ay da orada kaldılar. Vizelerinin bitmesine 3 hafta vardı. Son günlerini yeni yerleri görmek için ayırdılar."

'MANGAL YAPACAKTIK'

M.B. 3 arkadaşı ölüme götüren o günü ise şöye anlattı: "Kaza günü beni aradılar, New Orleans'a gezmeye gitmeden, buluşup mangal yapalım istediler. O gün işten geç çıkacağım için döndüklerinde görüşebileceğimizi söyledim. Louisiana normalde fırtınalı bir yer ancak o gün hava güneşliydi. Kazanın hava durumuyla ilgisi yok. Görgü tanığı, yolun ortasında parçalanmış TIR lastiği olduğunu söylüyor. Araç o parçaya çarptıysa kontrolünü kaybetmiş olabilir diye düşünüyoruz."

KARA HABER 'KPLC' UYGULAMASINDAN GELDİ

M.B., şöyle devam etti: "KPLC isminde, hava ve trafik durumuyla ilgili bilgi veren bir uygulama var. Türk arkadaşların da sıklıkla kullandığı bir uygulama. Trafik kazası bildirimi geldiğinde panik yaptık. Kaza haberini oradan aldık.


Hastaneleri aradık, ölenlerin arkadaşlarımız olduğunu birinin soyadından öğrendik. Teksas'tan Louisiana'ya 6 saatte gelmişlerdi. Araç kullanabiliyorlardı ancak kiraladıkları araba 2008 model Mazda'ydı. Burada, bu kadar eski model araba çok nadir kiraya veriliyor."

'DUALARINI ETTİK'

Özge Nur Mollaahmetoğlu'nun iç mimarlık bölümünden mezun olduğunu, Tuğbanur Karataş ve Didem Deniz'in ise üniversiteye devam ettiklerini söyleyen M.B., "Cenazelerine baktığımızda hepsinin gözü açıktı. Arkadaşlarımızın gözlerini kapatıp dualarını ettik. Fatih ise arka koltukta oturduğu için 12 kaburgası kırılmış, beyninde, omuriliğinde ya da boynunda sorun yok. Ancak
nefes alamıyor, bir böbreği alındı. Yoğun bakımda hafifçe elimizi sıktı. Doktorlar 1 haftanın önemli olduğunu söyledi" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de Bayırbucak Türkmeni aileye saldırı
Kayseri'de Bayırbucak Türkmeni aileye saldırı
MAYOK yoga etkinliğine vatandaşlar da katıldı
MAYOK yoga etkinliğine vatandaşlar da katıldı
Yardım edin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı
Yardım edin çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı
Belediye mezarlığı 'Tarla' diye sattı, vatandaşlar isyan etti
Belediye mezarlığı 'Tarla' diye sattı, vatandaşlar isyan etti
PKK'nın güvenli evi kriptolu telefondan bulundu
PKK'nın güvenli evi kriptolu telefondan bulundu
Muğla'da köpek katliamı; 11 köpek tarım ilaçlı etle öldürüldü
Muğla'da köpek katliamı; 11 köpek tarım ilaçlı etle öldürüldü
Bingöl Adaklı'da çatışma; 1 şehit, 1 asker yaralı
Bingöl Adaklı'da çatışma; 1 şehit, 1 asker yaralı
Kocaoğlu, tören alanını terk etti: İZBAN kavgası
Kocaoğlu, tören alanını terk etti: İZBAN kavgası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim