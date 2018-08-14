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Ana yola park eden sorumsuz maganda şehrin trafiğini kilitledi

Şehrin en işlek caddesine, 59 DB 561 plakalı aracını bırakarak giden sorumsuz maganda, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yarım saatten fazla yolda uzayan kuyruk vatandaşları çileden çıkardı...

Ana yola park eden sorumsuz maganda şehrin trafiğini kilitledi

Şehrin en işlek caddesine, 59 DB 561 plakalı aracını bırakarak giden sorumsuz maganda, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yarım saatten fazla yolda uzayan kuyruk vatandaşları çileden çıkardı...

14 Ağustos 2018 Salı 12:03
Ana yola park eden sorumsuz maganda şehrin trafiğini kilitledi

Ana yola park eden sorumsuz maganda şehrin trafiğini kilitledi

Böyle sorumsuzluk görülmedi. 59 DB 561 plakalı aracın sürücüsü Tekirdağ’ın en işlek caddesinden başlayarak adeta trafiği durma noktasına getirdi. Hatalı park edilen bir araç kent merkezinde trafiği felç eden maganda yarım saat sonra ortaya çıktı, arabasına binerek vatandaşlardan özür bile dilemeden kaçtı. 

Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü. Yolcuların kimisi yürüyerek yoluna devam ederken kimi yolcular da sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden sürücüye tepki gösterdi. Bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu..

Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 DB 561 plakalı otomobilin, cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı. Hatalı park eden aracın sürücüsüne ulaşılamayınca cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. O sırada otobüste bulunan yolculardan Fatma Güneş, "Yarım saatten fazla oldu bekliyoruz. Böyle park edilmemesi lazım. Mecburen böyle beklemek zorunda kaldık" dedi.

KİMİSİ YÜRÜYEREK DEVAM ETTİ, KİMİSİ İSE TEPKİ GÖSTERDİ

Edinilen bilgilere göre, otobüslerde daha fazla dayanamayan yolcuların kimisi yürüyerek yoluna devam ederken kimi yolcular da sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden sürücüye tepki gösterdi. Otobüsten inip tepki gösteren bir yolcu "Yazık günah bu kadar insan bekliyor. Ehliyetini alacaksın elinden. Buraya araba mı bırakılır. Yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar" diye konuştu.

Uzun bekleyişten sonra vatandaşların ve halk otobüsü sürücülerinin tepkileri arasında bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.

Son Güncelleme: 14.08.2018 09:06
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