Ana yola park eden sorumsuz maganda şehrin trafiğini kilitledi
Böyle sorumsuzluk görülmedi. 59 DB 561 plakalı aracın sürücüsü Tekirdağ’ın en işlek caddesinden başlayarak adeta trafiği durma noktasına getirdi. Hatalı park edilen bir araç kent merkezinde trafiği felç eden maganda yarım saat sonra ortaya çıktı, arabasına binerek vatandaşlardan özür bile dilemeden kaçtı.
Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü. Yolcuların kimisi yürüyerek yoluna devam ederken kimi yolcular da sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden sürücüye tepki gösterdi. Bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu..
KİMİSİ YÜRÜYEREK DEVAM ETTİ, KİMİSİ İSE TEPKİ GÖSTERDİ
Edinilen bilgilere göre, otobüslerde daha fazla dayanamayan yolcuların kimisi yürüyerek yoluna devam ederken kimi yolcular da sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden sürücüye tepki gösterdi. Otobüsten inip tepki gösteren bir yolcu "Yazık günah bu kadar insan bekliyor. Ehliyetini alacaksın elinden. Buraya araba mı bırakılır. Yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar" diye konuştu.
Uzun bekleyişten sonra vatandaşların ve halk otobüsü sürücülerinin tepkileri arasında bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.