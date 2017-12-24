Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

Ankara'da kar yağışı devam ediyor: Başkent beyaza büründü

Kar yağışı Başkent'i etkisi altına aldı. Gün boyu devam eden yağmurun ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde ulaşımı etkiliyor.

Ankara'da kar yağışı devam ediyor: Başkent beyaza büründü

Kar yağışı Başkent'i etkisi altına aldı. Gün boyu devam eden yağmurun ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde ulaşımı etkiliyor.

24 Aralık 2017 Pazar 00:10
Ankara'da kar yağışı devam ediyor: Başkent beyaza büründü

Ankara'da kar yağışı devam ediyor: Başkent beyaza büründü


Ankara'da gün boyu devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, zincirsiz trafiğe çıkan araçlar zor anlar yaşıyor.

Ankara'da dün geceden bu yana zaman zaman etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle özellikle Eskişehir yolu üzerinde ilerleyen sürücülerin araç hızını düşürdükleri görüldü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Başkentte kar yağışı devam ediyor.

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı dolayısıyla Başkent beyaza bürünürken özellikle Çankaya'nın Dikmen bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı dolayısıyla yollarda kar birikintileri oluştu. EGO otobüsleri oluşan kar birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı sürücüler ise rampa çıkarken zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde yollarda oluşan karları temizledi. Yağan karın tadını ise çocuklar çıkarttı. Hafta sonu olması dolayısıyla dışarıya çıkan çocuklar kar topu oynadı, doyasıya eğlendi. Başkentte kar yağışı devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.12.2017 21:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da Lüks villada muhasebeci ölü bulundu
Ankara'da Lüks villada muhasebeci ölü bulundu
Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak öldürüldü
Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak öldürüldü
İsparta'da yolcu otobüsü devrildi, faciadan dönüldü
İsparta'da yolcu otobüsü devrildi, faciadan dönüldü
Son Dakika; Bursa'da 6 dağcı kayboldu, AFAD ekipleri kayıp dağcıları arıyor
Son Dakika; Bursa'da 6 dağcı kayboldu, AFAD ekipleri kayıp dağcıları arıyor
Magandalar, acile bebek götüren Ambulans sürücüsüne saldırdı
Magandalar, acile bebek götüren Ambulans sürücüsüne saldırdı
Kanada, FETÖ'cülere kucak açtı
Kanada, FETÖ'cülere kucak açtı
Trakya'da kar yağışı başladı; İstanbul'a doğru geliyor
Trakya'da kar yağışı başladı; İstanbul'a doğru geliyor
Çakmak gazı koklayan liseli can verdi
Çakmak gazı koklayan liseli can verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim