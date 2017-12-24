Ankara'da kar yağışı devam ediyor: Başkent beyaza büründü



Ankara'da gün boyu devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, zincirsiz trafiğe çıkan araçlar zor anlar yaşıyor.

Ankara'da dün geceden bu yana zaman zaman etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle özellikle Eskişehir yolu üzerinde ilerleyen sürücülerin araç hızını düşürdükleri görüldü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Başkentte kar yağışı devam ediyor.

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı dolayısıyla Başkent beyaza bürünürken özellikle Çankaya'nın Dikmen bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı dolayısıyla yollarda kar birikintileri oluştu. EGO otobüsleri oluşan kar birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı sürücüler ise rampa çıkarken zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde yollarda oluşan karları temizledi. Yağan karın tadını ise çocuklar çıkarttı. Hafta sonu olması dolayısıyla dışarıya çıkan çocuklar kar topu oynadı, doyasıya eğlendi. Başkentte kar yağışı devam ediyor.