Ankara'da Kerkük Mitingi: Kerkük Türk'ten çalınıyor

Ankara'da düzenlenen Kerkük Mitinginde, Türkiye'nin Kerkük konusunda daha hassas olması istendi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından Kuzey Irak'ta yapılması referanduma tepki göstermek amacıyla Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Irak Türkmen bayrakları taşıyan yaklaşık 500 kişi, 'Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır' sloganları attı.



Grup adına basın bildirisini okuyan Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Irak'ta devletin ve kanunun ortadan kaldırıldığını savunarak, şunları söyledi:

"İşgalcilerle iş birlikçileri Kerkük'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlanmasını ardından da müstakil bir 'Kürt devleti' kurulmasını hedeflediler. Bunu da Kerkük'te referandum yaparak başlatmak istiyorlar. Büyük oyun oynanıyor ve Kerkük, Türk'ten çalınıyor. Biz milletçe buna seyirci kalmayacağız. Türkiye'nin 81 ilinden gelip burada toplanan bizler, Türk milletinin bütünleşmiş iradesi ve bunun da cümle aleme ifadesiyiz. Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır. Dünyada hiçbir kuvvet asla bunu değiştiremez. Kerkük vatandır, biz de vatandaş. Biz bu vatan uğruna şehit oluruz. Tarihi de buna şahit yaparız"