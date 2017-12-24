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Ankara'da Lüks villada muhasebeci ölü bulundu

Ankara Dodurga'da bir villada yalnış yaşayan Bora G., kız kardeşi tarafından ölü bulundu. Polis, şüpheli bulduğu ölümü araştırırken, muhasebeci 46 yaşındaki Bora G. için Adli Tıp'tan otopsi raporu isten8di.

Ankara'da Lüks villada muhasebeci ölü bulundu

Ankara Dodurga'da bir villada yalnış yaşayan Bora G., kız kardeşi tarafından ölü bulundu. Polis, şüpheli bulduğu ölümü araştırırken, muhasebeci 46 yaşındaki Bora G. için Adli Tıp'tan otopsi raporu isten8di.

24 Aralık 2017 Pazar 21:25
Ankara'da Lüks villada muhasebeci ölü bulundu

Ankara'da Lüks villada muhasebeci ölü bulundu


Ankara Dodurga'da bir villada yalnış yaşayan Bora G., kız kardeşi tarafından ölü bulundu.

Ankara'da bir villada yaşayan 46 yaşındaki muhasebecinin cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgürevler Sitesindeki bir villada yaşayan muhasebeci Bora G. (46), kız kardeşi tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Bora G.'nin uyanmaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yüz üstü yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası Bora G.'nin kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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