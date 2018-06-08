Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü,

Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü,

08 Haziran 2018 Cuma 23:52
Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi

Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi

Antalya Korkuteli'nde meydana gelen trafik kazasında nişanlı çift can verdi. Kazada can veren Serap Tek'in Korkuteli Ziraat Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü, Cemil Öztürk ve Ezgi Soydinç ise ağır yaralandı. Ezgi Soydinç'in 9 aylık hamile olduğu belirtildi..

Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiindeki kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Korkuteli'nden Antalya'ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

NİŞANLI ÇİFT KAZA KURBANI

Edinilen bilgilere göre, gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı olan Serap Tek Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ise ambulanslarla Antalya'daki hastanelere gönderildi. Yaralılardan Ezgi Soydinç'in 9 aylık hamile olduğu belirtildi. Her iki yaralının hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi
Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi
Bodrum'un en gözde plajı, 'Beach Rouge'
Bodrum'un en gözde plajı, 'Beach Rouge'
Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor
Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor
KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak
KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak
Kendi koşu kubülünüzü kurmanın tam zamanı
Kendi koşu kubülünüzü kurmanın tam zamanı
Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşıyor?
Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşıyor?
Orhan Gencebay, Burunların Selameti için bu kez plaza asansörüne bindi
Orhan Gencebay, Burunların Selameti için bu kez plaza asansörüne bindi
Çocuklar çevre şenliğinde doyasıya eğlendi
Çocuklar çevre şenliğinde doyasıya eğlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim