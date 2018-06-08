Antalya'da nişanlı çift trafik kazasında can verdi

Antalya Korkuteli'nde meydana gelen trafik kazasında nişanlı çift can verdi. Kazada can veren Serap Tek'in Korkuteli Ziraat Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan öldü, Cemil Öztürk ve Ezgi Soydinç ise ağır yaralandı. Ezgi Soydinç'in 9 aylık hamile olduğu belirtildi..

NİŞANLI ÇİFT KAZA KURBANI

Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiindeki kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Korkuteli'nden Antalya'ya giden ziraat mühendisi Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Serap Tek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı olan Serap Tek Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ezgi Soydinç ve Cemil Öztürk ise ambulanslarla Antalya'daki hastanelere gönderildi. Yaralılardan Ezgi Soydinç'in 9 aylık hamile olduğu belirtildi. Her iki yaralının hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.