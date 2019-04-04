Ayda 5 Kilo Verme Yöntemleri

Bize çokça gelen sorulardan olan bir ayda 5 kilo vermek için ne yapılması gerekir? Sorusuna cevap verdiğimiz yazımızda ayda 5 kilo vermek isteyenler detaylı bilgileri buradan bulabilir. Bununla beraber merak ettiğiniz soruları bizlere kolayca sorabilirsiniz.

Bazı zamanlarda sadece ayda 5 kilo vermenin vücudun görüntü durumunu baştan aşağı yenilemeye yetecektir. Bir beden küçülmesine, bel ya da basen bölgelerinin çok daha fazla incelmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu konu içerisinde 5 kilo verilecek, kilo çok fazla olmadığı düşünülse de aslında durum o kadar kolay olmamaktadır. Yerleşik bulunan kilo probleminden tamamen kurtulmak son derece zorlu bir süreç olarak yer almaktadır. Bu süreç içerisinde ihtiyacınız olarak yer alan en önemli konular arasında doğru yönlendirme ve kararlılık bulunmaktadır. Ayda 5 kilo vermek imkânsız olmasa da, istemeniz ve dikkatli olmanız dilediğiniz kadar kilo verebilirsiniz. Bu konuda ücretsiz destek almak isteyenler bu siteyi inceleyebilirler : https://www.dietto.net/dietto_kullanimi.php

İlk olarak sizde yediklerinizi gözden tamamen geçirmeli daha sonra hangi egzersizleri yapmanız gerektiğine karar vermeniz son derece önemlidir. Bu sayede sizde istediğiniz zaman diliminde dilediğiniz kiloya düşebilmeniz mümkün hale gelmektedir.

Hangi Uygulamalar Yapılmalı?

Ayda 5 kilo vermek altın kuralları arasında kilo vermenin yollarını bilmesi gerekmektedir. Yeterli araştırmayı gerçekleştirdikten hemen sonra harekete geçmeniz önemlidir. Bu konuda ilk olarak muhakkak diyetisyene gitmeniz gerekmektedir. Bunun için vücudunuzun sahip olduğu yağ, kas ölçümlerinizi öğrenmeniz gerekir. Bu ölçüm durumlar sizlerin ne kadar kilo vermeniz gerektiğini, kilonun hangi bölgenin üzerinden gideceğini gösterebilmektedir. Ayrıca bölgesel zayıflama amacını taşımanız durumunda bel, göbek, kol ya da basen bölgesi fark etmeden yağ değerlerini kontrol ettirmeniz uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Daha sonra diyetisyeninizin ve kendinizin yapmış olduğu planla ayda 5 kilo vermek son derece kolay olmaktadır.

Porsiyon Kullanımı

Özellikle akşam yemeklerinde bir araya gelinmesi, birbirinden farklı yemeklerle bu öğün içerisinde özen gösterilmektedir. Gün içerisinde herhangi bir şey yememiş olmanız durumunda dahi akşam yemekleri nedeniyle kilo alma imkanına erişebilirsiniz. Bu durumun tamamen önüne geçmek, ayda 5 kilo vermek için akşam yemeklerinde yer alan öğününüzü kontrol altında tutmanız gerekmektedir. Yapmanız gereken konular arasında ise yemek yediğiniz tabağın porsiyonunu düşürmeniz önemlidir. Bu durum tabağın bir boy küçük olanını tercih edebilirsiniz. Yediklerinizin oranlarını azaltarak kilo vermeniz bu anlamda çok daha kolay bir hal almaktadır. Özellikle yağlı ve karbonhidratlı besinleri tabak içerisine alırken yalnızca bir çorba kaşığı tüketmeniz gerekir. Bunun yanında sizlere ürün olarak aşağıdaki sayfayı önerebiliriz. Buradaki ürünleri de bu amaçta inceleyebilir ve iletişime geçerek ücretsiz diyetisyen desteği alabilirsiniz.

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