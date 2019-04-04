Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98337
ALTIN
232.852
DOLAR
5.5798
STERLİN
7.3408
EURO
6.2602

Ayda 5 Kilo Verme Yöntemleri

Bu konuda ilk olarak muhakkak diyetisyene gitmeniz gerekmektedir. Bunun için vücudunuzun sahip olduğu yağ, kas ölçümlerinizi öğrenmeniz gerekir. Bu ölçüm durumlar sizlerin ne kadar kilo vermeniz gerektiğini, kilonun hangi bölgenin üzerinden gideceğini gösterebilmektedir.

Ayda 5 Kilo Verme Yöntemleri

Bu konuda ilk olarak muhakkak diyetisyene gitmeniz gerekmektedir. Bunun için vücudunuzun sahip olduğu yağ, kas ölçümlerinizi öğrenmeniz gerekir. Bu ölçüm durumlar sizlerin ne kadar kilo vermeniz gerektiğini, kilonun hangi bölgenin üzerinden gideceğini gösterebilmektedir.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:32
Ayda 5 Kilo Verme Yöntemleri

Ayda 5 Kilo Verme Yöntemleri

Bize çokça gelen sorulardan olan bir ayda 5 kilo vermek için ne yapılması gerekir? Sorusuna cevap verdiğimiz yazımızda ayda 5 kilo vermek isteyenler detaylı bilgileri buradan bulabilir. Bununla beraber merak ettiğiniz soruları bizlere kolayca sorabilirsiniz.

Bazı zamanlarda sadece ayda 5 kilo vermenin vücudun görüntü durumunu baştan aşağı yenilemeye yetecektir. Bir beden küçülmesine, bel ya da basen bölgelerinin çok daha fazla incelmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu konu içerisinde 5 kilo verilecek, kilo çok fazla olmadığı düşünülse de aslında durum o kadar kolay olmamaktadır. Yerleşik bulunan kilo probleminden tamamen kurtulmak son derece zorlu bir süreç olarak yer almaktadır. Bu süreç içerisinde ihtiyacınız olarak yer alan en önemli konular arasında doğru yönlendirme ve kararlılık bulunmaktadır. Ayda 5 kilo vermek imkânsız olmasa da, istemeniz ve dikkatli olmanız dilediğiniz kadar kilo verebilirsiniz. Bu konuda ücretsiz destek almak isteyenler bu siteyi inceleyebilirler : https://www.dietto.net/dietto_kullanimi.php

İlk olarak sizde yediklerinizi gözden tamamen geçirmeli daha sonra hangi egzersizleri yapmanız gerektiğine karar vermeniz son derece önemlidir. Bu sayede sizde istediğiniz zaman diliminde dilediğiniz kiloya düşebilmeniz mümkün hale gelmektedir.

Hangi Uygulamalar Yapılmalı?

Ayda 5 kilo vermek altın kuralları arasında kilo vermenin yollarını bilmesi gerekmektedir. Yeterli araştırmayı gerçekleştirdikten hemen sonra harekete geçmeniz önemlidir. Bu konuda ilk olarak muhakkak diyetisyene gitmeniz gerekmektedir. Bunun için vücudunuzun sahip olduğu yağ, kas ölçümlerinizi öğrenmeniz gerekir. Bu ölçüm durumlar sizlerin ne kadar kilo vermeniz gerektiğini, kilonun hangi bölgenin üzerinden gideceğini gösterebilmektedir. Ayrıca bölgesel zayıflama amacını taşımanız durumunda bel, göbek, kol ya da basen bölgesi fark etmeden yağ değerlerini kontrol ettirmeniz uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Daha sonra diyetisyeninizin ve kendinizin yapmış olduğu planla ayda 5 kilo vermek son derece kolay olmaktadır.

Porsiyon Kullanımı

Özellikle akşam yemeklerinde bir araya gelinmesi, birbirinden farklı yemeklerle bu öğün içerisinde özen gösterilmektedir. Gün içerisinde herhangi bir şey yememiş olmanız durumunda dahi akşam yemekleri nedeniyle kilo alma imkanına erişebilirsiniz. Bu durumun tamamen önüne geçmek, ayda 5 kilo vermek için akşam yemeklerinde yer alan öğününüzü kontrol altında tutmanız gerekmektedir. Yapmanız gereken konular arasında ise yemek yediğiniz tabağın porsiyonunu düşürmeniz önemlidir. Bu durum tabağın bir boy küçük olanını tercih edebilirsiniz. Yediklerinizin oranlarını azaltarak kilo vermeniz bu anlamda çok daha kolay bir hal almaktadır. Özellikle yağlı ve karbonhidratlı besinleri tabak içerisine alırken yalnızca bir çorba kaşığı tüketmeniz gerekir.  Bunun yanında sizlere ürün olarak aşağıdaki sayfayı önerebiliriz. Buradaki ürünleri de bu amaçta inceleyebilir ve iletişime geçerek ücretsiz diyetisyen desteği alabilirsiniz.

https://www.dietto.net/dietto_urunler.php

Son dönemin en popüler diyeti: Ketojenik Beslenme
Son dönemin en popüler diyeti: Ketojenik Beslenme
Sağlık ve mutluluk veren besinler
Sağlık ve mutluluk veren besinler
Yemeden uyuyamıyorum  diyenler bu haberi dikkatli okuyun
Yemeden uyuyamıyorum  diyenler bu haberi dikkatli okuyun
Dünyada Her 9 Kişiden 1'i Gizli Aç!
Dünyada Her 9 Kişiden 1'i Gizli Aç!
Sindirim sistemi dostu: Karnabahar
Sindirim sistemi dostu: Karnabahar
Bu gıdalar yaşlanmaya izin vermiyor
Bu gıdalar yaşlanmaya izin vermiyor
Sağlıklı beslenmenin en iyi yolu yerli ürünler
Sağlıklı beslenmenin en iyi yolu yerli ürünler
Hamile kalmak istiyorsanız bunları yapmayı unutmayın
Hamile kalmak istiyorsanız bunları yapmayı unutmayın
Son Güncelleme: 04.04.2019 21:23
Anahtar Kelimeler:
Ayda 5 Kilo Verme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı Yıkama İşlemi Neden Evde Yapılmamalı?
Halı Yıkama İşlemi Neden Evde Yapılmamalı?
İstanbul Merkezli E-Ticaret Sitesi Avrupa’ya Açıldı!
İstanbul Merkezli E-Ticaret Sitesi Avrupa’ya Açıldı!
Hamile Kapıda Ödeme Giyim
Hamile Kapıda Ödeme Giyim
Yoga Koreografi Turnuvası'nı Türk sporcular kazandı
Yoga Koreografi Turnuvası'nı Türk sporcular kazandı
Sporcuları taşıyan araç devrildi, 1 ölü 17 yaralı var
Sporcuları taşıyan araç devrildi, 1 ölü 17 yaralı var
Hırsız, lüks aracı nasıl soydu? Sahibi şaşırdı kaldı
Hırsız, lüks aracı nasıl soydu? Sahibi şaşırdı kaldı
Alkollü, ehliyetsiz maganda sürücü kaza yaptı kaçtı
Alkollü, ehliyetsiz maganda sürücü kaza yaptı kaçtı
Mavi Balina dehşetini Bursa polisi önledi
Mavi Balina dehşetini Bursa polisi önledi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort