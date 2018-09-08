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Ayşegül Yılmaz, 2 çocuğuyla birlikte kayboldu

İki çocuğu ile birlikte Bodrum'dan Muğla'ya akrabasının düğününe katılmak için yola çıkan Ayşegül Yılmaz'dan haber alınamıyor.

Ayşegül Yılmaz, 2 çocuğuyla birlikte kayboldu

İki çocuğu ile birlikte Bodrum'dan Muğla'ya akrabasının düğününe katılmak için yola çıkan Ayşegül Yılmaz'dan haber alınamıyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:02
Ayşegül Yılmaz, 2 çocuğuyla birlikte kayboldu

Ayşegül Yılmaz, 2 çocuğuyla birlikte kayboldu


Bodrum Gümüşlük'te yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Ayşegül Yılmaz, Muğla'da bir yakınının düğününe gitmek için yola çıktı. 2 gündür ulaşılamayan Yılmaz ve çocukları için polis harekete geçti.

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Ayşegül Yılmaz, pazartesi günü, kızı Azra Yılmaz (7) ve oğlu İbrahim Yılmaz (5) ile birlikte, Muğla merkezde oturan akrabasının düğününe gitmek için evinden ayrıldı. Eşinin telefonuna ulaşamayan, en son düğünde görüldüğünü öğrenen Ali Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

"ARAMIZDA SORUN YOKTU, GÜLE OYNAYA DÜĞÜNE GİTTİ"


Çalışma başlatan polis ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ali Yılmaz ise Facebook hesabından, eşi ve çocuklarının fotoğrafını paylaşarak, görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Gümüşlük Mahallesi'nde ahşap işlemeciliği yapan Ali Yılmaz, "Aramızda herhangi bir problem yoktu. Güle oynaya düğüne gönderdim ve düğünden sonra kayıplara karıştılar. Her yerde arıyoruz. Bilen ve görenlerin insaniyetlik namıma güvenlik güçlerine haber vermesini rica ediyorum" dedi.

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