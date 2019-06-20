Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94622
ALTIN
256.306
DOLAR
5.7558
STERLİN
7.3090
EURO
6.5027

Balkonda tatlı yaparken yıldırım çarptı

Bursa İznik'te balkonda tatlı yapan genç kız hayatının şokunu yaşadı. Gök gürültüsü ile birlikte çakan yıldırım genç kızı hastanelik etti.

Balkonda tatlı yaparken yıldırım çarptı

Bursa İznik'te balkonda tatlı yapan genç kız hayatının şokunu yaşadı. Gök gürültüsü ile birlikte çakan yıldırım genç kızı hastanelik etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:09
Balkonda tatlı yaparken yıldırım çarptı

Balkonda tatlı yaparken yıldırım çarptı

Elinde çelik kaşıkla balkonda tatlı yapmaya başlayan genç kızı, yıldırım çarptı. Ece Meryem Kantar 19 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı..

Bursa'nın İznik ilçesinde balkonda tatlı yapan Ece Meryem Kantar'a (19) yıldırım çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genç kız hastanede tedaviye alındı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

İstanbul'da oturan Kantar ailesi, tatil için İznik'teki yazlıklarına geldi. Burada evin balkonunda muhallebi yapan Ece Meryem Kantar'a elindeki metal kaşık nedeniyle yıldırım çarptı. Düşen yıldırım sonucu evdeki elektrikler kesildi, içeride oturan baba Erol Kantar kızının yardımına koştu. Kızının şok geçirdiğini ve yaralandığını gören Erol Kantar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Ece Meryem'i Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ece Meryem Kantar'ın ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 1'inci derecede yanıklar olduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAHÇEDE OTURUYORDUK ÜSTÜMÜZE DÜŞECEKTİ

 Olayı anlatan baba Erol Kantar, "Evde bahçede oturuyorduk, o sırada çocuklar da balkonda tatlı muhallebi yapıyorlardı. Yağmur vardı, yağmur ile beraber de sürekli şimşek çakıyordu. Kızıma çarpmadan 10 dakika öncesinde eşimle konuştuk, neredeyse üstümüze düşecek diye. Önce çatıda bulunan akülere vurdu, daha sonra kızımın elinde de metal kaşık olduğu için bir anda oda çarpıldı. 112 ekiplerini arayıp yardım istedik. Şimşek çaktığında ve kızımı o halde gördüğümde yüreğim ağzıma geldi. Kızımın vücudunun sağ tarafında ve ellerinin parmak aralarında eklem yerleri yandı ve patladı" diye konuştu.

Devlet hastanesinin morgunu hurdacıya satmışlar
Devlet hastanesinin morgunu hurdacıya satmışlar
Definecilerin mağarada can pazarı; 1 kişi can verdi
Definecilerin mağarada can pazarı; 1 kişi can verdi
12 bin parça çinili minare yıllara meydan okuyor
12 bin parça çinili minare yıllara meydan okuyor
'Saray Sanatları' İznik Çinileri sergisi açıldı
'Saray Sanatları' İznik Çinileri sergisi açıldı
Gemiyi karadan yürüttüler
Gemiyi karadan yürüttüler
'Ölüler şehri'nde 7/24 tarih nöbeti
'Ölüler şehri'nde 7/24 tarih nöbeti
14 yaşındaki kıza sülale boyu cinsel taciz: Yuh olsun size
14 yaşındaki kıza sülale boyu cinsel taciz: Yuh olsun size
Anaokulu öğrencileri zehirlendi: 6 çocuk tedavi altında
Anaokulu öğrencileri zehirlendi: 6 çocuk tedavi altında
Anahtar Kelimeler:
IznikYıldırım çarptıGenç Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bandırma'da trafik kazası, 4 ölü 42 yaralı var
Bandırma'da trafik kazası, 4 ölü 42 yaralı var
Süt sağmaya giden tarım işçileri ölümden döndü
Süt sağmaya giden tarım işçileri ölümden döndü
Köpek Severler Platformu
Köpek Severler Platformu
Canlı Alem ile Doyumsuz Sohbetlere Katılın
Canlı Alem ile Doyumsuz Sohbetlere Katılın
İDO 'dan Kadıköy İskelesi'nde 19 Mayıs coşkusu
İDO 'dan Kadıköy İskelesi'nde 19 Mayıs coşkusu
Güvenli Karton Bardak Üretimi
Güvenli Karton Bardak Üretimi
Definecilerin sultan mezarları için tünel planı çöktü
Definecilerin sultan mezarları için tünel planı çöktü
Muğla'da deprem | Muğla Ula 4. 3 ile sallandı
Muğla'da deprem | Muğla Ula 4. 3 ile sallandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort