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Bandırma'da trafik kazası, 4 ölü 42 yaralı var

Bandırma, güne trafik kazası faciasıyla başladı. Bir otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 vatandaş hayatını kaybetti, 42 yaralı var..

Bandırma'da trafik kazası, 4 ölü 42 yaralı var

Bandırma, güne trafik kazası faciasıyla başladı. Bir otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 vatandaş hayatını kaybetti, 42 yaralı var..

11 Haziran 2019 Salı 08:46
Bandırma'da trafik kazası, 4 ölü 42 yaralı var

Bandırma'da trafik kazası, 4 ölü 42 yaralı var

Balıkesir, Bandırma, güne trafik kazası faciasıyla başladı. Bir otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 vatandaş hayatını kaybetti, 42 yaralı var..


Çanakkale gezisine gidenleri taşıyan otobüs, Balıkesir'in Bandırma İlçesi yakınlarında kazaya karıştı. Feci kazada, ilk gelen bilgilere göre 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. İşte o haberin detayları..  

GEZİ YOLUNDA YARALANDILAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sabah saatlerinde, edinilen bilgiye göre, Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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BandırmaBalıkesirEdincikÇanakkale
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