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Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi

Otomobil içinde kalan 1 yaşındaki bebeği kurtarmak için aracın camını kıran Ravza adlı bebek için itfaiye ekiplerinin cam kırmasına, dedesi olduğu iddia edilen vatandaş sert tepki gösterdi..

Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi

Otomobil içinde kalan 1 yaşındaki bebeği kurtarmak için aracın camını kıran Ravza adlı bebek için itfaiye ekiplerinin cam kırmasına, dedesi olduğu iddia edilen vatandaş sert tepki gösterdi..

08 Haziran 2018 Cuma 02:26
Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi

Bebek arabada mahsur kaldı, otomobil camını kıran itfaiye erleri fırça yedi

1 yaşındaki kız çocuğunun mahsur kaldığı otomobil içinden çıkarmak için camı kırmak zorunda kalan itfaiye ekiplerine çıkışan bir vatandaşı, etrafta bulunanlar güçlükle sakinleştirdi.

Bolu'da, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 1 yaşındaki Ravza bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne, bebeğin korkmaması için kurtarılıncaya kadar camdan cep telefonu ile çizgi film izletti


Son Dakika Bolu, Otomobilleri ile Borazanlar Mahallesi 404. Sokak üzerinde bulunan evlerinin önüne gelen ve ismi öğrenilemeyen aile, aracın içindeki eşyaları indirdikleri esnada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi. Aile, anahtarın otomobilin içinde kaldığını ve bebeklerinin de araçta mahsur kaldığını fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, bebeğin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada, bebeğin annesi çocuğunun korkmaması için aracın camından cep telefonu ile çizgi film izlettirdi. Otomobilin arka kısmında bulunan küçük camı bantlayarak kıran itfaiye ekipleri, bebeği araçtan çıkardı.

Bu esnada olay yerine gelen ve bebeğin dedesi olduğu öğrenilen kişi, itfaiye ekiplerine tepki göstererek, "Aracın camını biz de kırardık. Neden camı kırdınız" dedi. İtfaiye ekipleri, kendilerine tepki gösteren adamı sakinleştirerek, olayı anlatmak için çaba harcadı.

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