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Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor

Bebeklerin her zaman sağlıklı büyümeleri ve gelişmelerini önemseyen Wee Baby, doğal selülozdan üretilen banyo süngeri ile hassas bebek ciltlerini korumaya yardımcı oluyor..

Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor

Bebeklerin her zaman sağlıklı büyümeleri ve gelişmelerini önemseyen Wee Baby, doğal selülozdan üretilen banyo süngeri ile hassas bebek ciltlerini korumaya yardımcı oluyor..

07 Haziran 2018 Perşembe 11:06
Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor

Bebek ciltleri için doğal selülozik banyo süngeri: Tahrişi önlüyor


Bebeklerin mis kokulu ciltlerinin sağlıklı kalması için düzenli olarak yıkanmaları gerekiyor. Banyo ve su sıcaklığının yanı sıra bebeklerin temizliğinde kullanılacak ürünlerin hassas ciltlerine uyumlu olması da büyük önem taşıyor. Bebeklerin her zaman sağlıklı büyümeleri ve gelişmelerini önemseyen Wee Baby, doğal selülozdan üretilen banyo süngeri ile hassas bebek ciltlerini korumaya yardımcı oluyor..

Dünyaya geldikleri andan itibaren bakım süreçleri başlayan bebeklerin hassas ve narin ciltleri özenli olunmasını gerekli kılıyor. Bebek hijyenin en önemli olduğu bu dönemde, anneler bebeklerinin banyolarında suyun sıcaklığından, banyo sırasında kullanılacak tüm ürünlere kadar özel bir itina gösteriyorlar. Banyo sırasında kullanılan banyo süngerleri de bu ürünler arasında yer alıyor.

Kolaylıkla durulanıyor ve hızla kuruyor

Wee Baby’nin doğal selülozdan üretilen, su emme kapasitesi yüksek banyo süngeri, kolaylıkla durulanması ve hızla kurumasıyla bebeklerin hijyen ve temizliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Uzun süre kullanılmadığında sertleşebilen, ıslatıldığında yumuşak formuna geri dönen süngerin, yapısı ve içeriği kadar kullanım şekli de önem taşıyor. Bebeklerin cildini banyo süngeri ile temizlerken nazikçe ve küçük, yuvarlak hareketler yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Süngerin banyo bitiminin ardından arındırılması ve kuruması da hijyen açısından önem taşıyan diğer önemli bir nokta. 

Wee Baby’nin doğal selülozdan ürettiği banyo süngerleri; çilek, ördek ve balık figürleriyle de aynı zamanda bebeklerin banyolarını eğlenceye dönüştürüyor. 

Wee Baby doğal selülozik banyo süngeri fiyatı: 12 TL
Wee Baby’nin doğal selülozik banyo süngeri birlikte diğer ürünleriyle ilgili daha detaylı bilgi için http://weebaby.com.tr adresli web sayfasını ziyaret edebilirsiniz


Wee Baby Hakkında:
1986 yılında kurulan Burda Bebek diş kaşıyıcısı ve bebe bardağı çeşitleriyle sektöre giriş yapmış, zaman içerisinde ürün portföyünü geliştirmiştir. 1998 yılına kadar uzun yıllar Türkiye’de yerli olarak ürettiği ürünleriyle bebek ve annelerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.Ş. dünya sağlık standartlarının ve gelişen teknolojinin getirdiği şartlara uygun üretim ve hizmet sürecine geçmiş ve aynı dönemde yeni model ve ürün çeşitleriyle, firmanın bugün Pazar lideri olan Wee Baby markası yaratılmıştır. Wee Baby markalı ürünlerin büyük bir çoğunluğu özel olarak geliştirilmiş modern makine parkuru ile yerli olarak uluslararası standartlarda üretilmekte ve tüm üretiminde FDA onaylı hammaddeler kullanılmaktadır. Bunun yanında çevreye duyarlı üretim prensibini benimseyen Burda Bebek A.S. Türkiye’de kendi kategorisinde Wee Baby markası ile ilk TSE belgesi alan yerli firma olmayı başarmıştır. 31 yıldır Türkiye’de annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.S. bugün Türkiye’de Wee Baby markası altında; Annelere Özel Ürünler, Beslenme ürünleri, Emzikler, Yardımcı ürünler ve Bakım ürünlerinden oluşan 400’ün üzerinde ürününü, 30 binin üzerinde satış noktasında tüketicilerinin beğenisine sunmaktadır. Uluslararası standartlarda üretilen Wee Baby ürünleri aynı zamanda 20’nin üzerinde ülkeye de ihraç edilmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler:
Wee Baby
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