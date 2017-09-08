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Bingöl Adaklı'da çatışma; 1 şehit, 1 asker yaralı

Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit düştü, 1 yaralı var,

Bingöl Adaklı'da çatışma; 1 şehit, 1 asker yaralı

Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit düştü, 1 yaralı var,

08 Eylül 2017 Cuma 21:34
Bingöl Adaklı'da çatışma; 1 şehit, 1 asker yaralı

Bingöl Adaklı'da çatışma; 2 asker yaralı

Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi'nde dünden beri sürdürülen operasyon kapsamında, bugün saat 20.00 sıralarında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversetisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye takviye kuvvetleri sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.

ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Bingöl'ün Adaklı İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"08 Eylül 2017 günü saat:19.15 sırlarında Bingöl İli Adaklı ilçesi Devlik Tepe Bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bir gurup PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ile silahlı çatışma çıkmıştır. Çıkan çatışmada; (1) Astsubay ağır, (1) uzman erbaş ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerler helikopter ile çatışma bölgesinden tahliye edilerek Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ağır yaralanan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur."

Son Güncelleme: 08.09.2017 23:27
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