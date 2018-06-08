Bodrum'un en gözde plajı, 'Beach Rouge'





MYC Partners yatırımıyla turizm sektörüne giren LUX* Bodrum Resort & Residences, lüksü bir yaşam stili haline getiren seçkin misafirlerini bekliyor. Dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden olan Milano'daki A'Design Awards'ta kazandığı gümüş ödülün ardından geçtiğimiz yıl Dünya Turizm Oscar'ı olarak kabul edilen World Luxury Hotel Awards'da, "Doğu Avrupa'nın En iyi Lüks Plaj Oteli" seçilen LUX* Bodrum, 650 metre uzunluğundaki kumsalı ile bu ödülü de sonuna kadar hak ettiğini ispatlıyor. Fransız Rivierası'nı aratmayan masmavi denizi ile Beach Rouge, eğlence ve iyi yemek arayanların tercihi oluyor. Beach Rouge restoran şefleri, bölgenin en iyi mevsimlik tatlarını, LUX* yemek tecrübesi ile şölene çeviriyor. Akdeniz mutfağının favori lezzetlerini yerel tatlarla birleştirerek oluşturulan güçlü menü, hafif ve sağlıklı tatlar arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Mevsimin taze ürünleriyle hazırlanan lezzetli sunumlara tropikal aromaların da yer aldığı içecekler eşlik ediyor. LUX* Bodrum'un kendi markası olan ScruCap şarapları da bu içeceklerden biri.

Plajdaki minderlere uzanarak güneşin ve müziğin tadını çıkarın

House müziğin neşeli ve ritmik türevleri Beach Rouge DJ'leriyle yaz eğlencesine ritim katıyor. "Sound Of LUX* " konseptiyle müzik temposu ve tarzı, günün saatine göre uyarlanıyor.

2016'da dünyanın en iyi resort işletmecisi seçilen LUX*, Avrupa'da ilk olarak Bodrum'da, MYC İnşaat yatırımı ile LUX* Bodrum Resort & Residences olarak faaliyete geçmiştir. Otel, tümü deniz manzaralı 91 otel odası, 72 rezidans ve 1 adet beach villa ile toplamda 83 bin metrekarelik alana yayılıyor. Havaalanına 15 dakika mesafede bulunan LUX* Bodrummisafirlerine, spa ve wellnes hizmeti veren LUX* Me, jet ski, parasailing, flyboard, inflatable gibi su sporları, açık hava sineması, iki alakart restoran, çocuk kulübü gibi birçok donatı ile de hizmet veriyor.