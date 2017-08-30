

Bugün hava durumu nasıl olacak: 5 il için kritik uyarı

Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri için 'Kuuvetli yağmur' uyarısı geldi. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre bugün 5 ilde vatandaşların önlem alması istendi.



Meteoroloji'nin son yaptığı hava değerlendirmelerine göre 5 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçeleri için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İstanbul'da ise havanın, parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Tekirdağ, Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri ile Gaziantep'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul'da havanın, parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.