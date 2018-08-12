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Bugün hava nasıl olacak? Bu illerde yağmur var!

Marmara bölgesinde ve İstanbul il geneli, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 derece...

Bugün hava nasıl olacak? Bu illerde yağmur var!

Marmara bölgesinde ve İstanbul il geneli, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 derece...

12 Ağustos 2018 Pazar 10:17
Bugün hava nasıl olacak? Bu illerde yağmur var!

Bugün hava nasıl olacak? Bu illerde yağmur var!


Hava durumu, haftasonu tatil planı yapanların araştırma listesinin başında yer alıyor. Özellikle bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul il genelinde vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. İşte; 12 Ağustos bugün Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul il geneli, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 derece...

Bulutlu ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İstanbul'da vatandaşlar, yağmur yağacak mı sorusuyla güne başladı. Özellikle tatil planı yapanların gündem maddeleri arasında hava durumu önemli yer işgal ediyor. Peki; bugün yani 12 Ağustos Pazar günü Ankara, İzmir İstanbul hava durumu nasıl? İşte merak detaylar...

Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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