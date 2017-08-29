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Bugün hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Bayram Tatili için yola çıkacak olanları il il, bölge bölge uyardı. İstanbul için bugün öğleden sonra yağmur uyarısı var. Benzer bir uyarı Antalya'nın iç kesimleri ile Trakya için de geçerli.

Bugün hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Bayram Tatili için yola çıkacak olanları il il, bölge bölge uyardı. İstanbul için bugün öğleden sonra yağmur uyarısı var. Benzer bir uyarı Antalya'nın iç kesimleri ile Trakya için de geçerli.

29 Ağustos 2017 Salı 10:59
Bugün hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri

Bugün hava nasıl olacak?  Son hava durumu tahminleri

Meteoroloji bayramdan önce yola çıkacak olanlar için yol güzergahındaki bölge ve illerde hava durumu yayınladı. Buna göre İstansbul'un kuzey kesimleri ile Trakya Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BU İLLERDE YAĞMUR VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Çanakkale'nin kuzey ilçeleri, Burdur'un güney ilçeleri, Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinin (Dörtyol, Erzin) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yerel sağanak yağış beklendiği belirtildi. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güneş ilçelerinde sağanak görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetle esecek. Denizde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 30 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı, 30 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 28 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 36 derece

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