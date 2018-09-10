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Bugün hava nasıl olacak; Yağmur uyarısı var

Son bahar yağmurları kendini hissettiriyor. Meteoroloji, bugün İstanbul ve çevresi için sabah saatlerinden itibaren yağmur uyarısında bulundu.

Bugün hava nasıl olacak; Yağmur uyarısı var

Son bahar yağmurları kendini hissettiriyor. Meteoroloji, bugün İstanbul ve çevresi için sabah saatlerinden itibaren yağmur uyarısında bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 00:40
Bugün hava nasıl olacak; Yağmur uyarısı var

Bugün hava nasıl olacak; Yağmur uyarısı var



İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak. Sorunun cevabını Meteoroloji Genel Müdürlüğü erken saatlerde açıkladı. Meteoroloji açıklamasında sağanak yağış ve sel uyarısı var. Bugün için yapılan uyarıda saat verilerek İstanbul genelinde şiddetli yağmur ve sel baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. İşte 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu...


Geçtiğimiz hafta yağışlı havanın hakim olduğu İstanbul il geneli için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir uyarı daha geldi. Yapılan uyarıda İstanbulluların bugün yani 10 Eylül pazartesi günü için sağanak yağış ve sele karşı dikkatli olmaları istendi. İşte 10 Eylül Pazartesi İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava tahmin raporu...

METOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu ile ilgili şu uyarı yapıldı:
Bugün (10 Eylül - Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uyarının geçerli olduğu saatler: 06.00 - 12.00

Yapılan uyarıda ayrıca vatandaşlar ani su baskınları ve sele karşı tedbirli olmaya davet edildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 5 günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. Raporda İstanbul genelinin haftanın ilk 5 günü yağışlı olması öngörülüyor.

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