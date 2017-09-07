Bursa İnegöl'de feci kaza, aynı aileden 7 kişi can verdi



İnegöl'de Babasultan Kavşağı'nda iki araç çarpıştı. Araçlardan birinde bulunan ailenin 7 ferdi hayatını kaybetti..

Bursa-Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti..

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e asfalt çalışması için giden işçileri taşıyan Fatih Ş. idaresindeki minibüs, Babasultan mevkisinde, Ali Gültekin'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Emin Gültekin, Satı Gültekin, Engin Gültekin, Ebru Gültekin (8) ve Gülizar Gültekin olay yeri, ağır yaralanan Ercan Gültekin (14) ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile 17 işçi, Bursa ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.