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Devlet hastanesi çalışanları yemekten zehirlendi

Beyhekim Devlet Hastanesi çalışanları ile bazı hastalar, öğle yemeğinden rahatsızlanarak kurum içinde tedavi altına alındı. 35 kişiye mide bulantısı şikayetiyle müdahalede bulunuldu.

Devlet hastanesi çalışanları yemekten zehirlendi

Beyhekim Devlet Hastanesi çalışanları ile bazı hastalar, öğle yemeğinden rahatsızlanarak kurum içinde tedavi altına alındı. 35 kişiye mide bulantısı şikayetiyle müdahalede bulunuldu.

28 Haziran 2019 Cuma 03:40
Devlet hastanesi çalışanları yemekten zehirlendi

Devlet hastanesi çalışanları yemekten zehirlendi

Konya merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle  yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre öğle yemeğinde çıkan makarna, köfte ve kadayıf tatlısından yiyen 2 bin 500 kişiden, aralarında çoğunluğu hastane personeli olan 35 kişi, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. 

35 kişi hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Zehirlendiklerinden şüphelenilen 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin de, inceleme yapmak üzere yemeklerden numune aldığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


 

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KonyaBeyhekimSelçukluSon Dakika Haber
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