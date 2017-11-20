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Doktor babasını bıçakla ağır yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen doktor, babasını bıçakladı..

Doktor babasını bıçakla ağır yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen doktor, babasını bıçakladı..

20 Kasım 2017 Pazartesi 22:35
Doktor babasını bıçakla ağır yaraladı

Doktor babasını bıçakla ağır yaraladı


Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir doktor babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.


Turgutlu ilçesi Ergenekon mahallesindeki evlerinde yaşanan olayda, R.A.(64), doktor olduğu öğrenilen oğlu H.A.(40) tarafından omuz bölgesinden bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre; Turgutlu Devlet Hastanesine gelen yaralı R.A. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca babasını bıçakla yaralanan H.A.'nın 8 yıldır psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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