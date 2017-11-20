Doktor babasını bıçakla ağır yaraladı



Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir doktor babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Turgutlu ilçesi Ergenekon mahallesindeki evlerinde yaşanan olayda, R.A.(64), doktor olduğu öğrenilen oğlu H.A.(40) tarafından omuz bölgesinden bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre; Turgutlu Devlet Hastanesine gelen yaralı R.A. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca babasını bıçakla yaralanan H.A.'nın 8 yıldır psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.