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Eniştesini 5 yıl sonra öldürdü; Kaçırdı diye vurdu

İstanbul’da tercümanlık yapan Ahmet Kaya 5 yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Çiçek Kaya’nın kardeşi tarafından öldürüldü. 

Eniştesini 5 yıl sonra öldürdü; Kaçırdı diye vurdu

İstanbul’da tercümanlık yapan Ahmet Kaya 5 yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Çiçek Kaya’nın kardeşi tarafından öldürüldü. 

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:35
Eniştesini 5 yıl sonra öldürdü; Kaçırdı diye vurdu

Eniştesini 5 yıl sonra öldürdü; Kaçırdı diye vurdu


Kız kardeşini kaçırdığı için 5 yıldır beslediği kin, cinayete döndü. İddiaya göre aile 5 aradan geçen 5 yıla rağmen bu evliliği kabul etmedi. Kendilerini ziyarete gelen Çiçek Kaya'yı geri göndermek istemedi. Bunun üzerine genç kadın ikinci kez evden kaçıp kocasının yanına döndü. Peşinden gelen kardeşi buluştuğu eniştesini öldürdü


Edinilen bilgilere göre Ahmet Kaya ve Çiçek A., 5 yıl önce evlenmek istedi. İddiaya göre bu evliliğe Çiçek A.’nın ailesi karşı çıktı. Bunun üzerine ikili birlikte Diyarbakır’dan kaçarak İstanbul’a geldi ve burada evlendi. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen Çiçek Kaya’nın ailesi bu evliliği bir türlü kabul etmedi. Buna rağmen 29 yaşındaki kadın, 2 ay önce Diyarbakır’daki ailesini ziyarete gitti. Ziyaretin ardından İstanbul’a dönmek isteyen Çiçek Kaya iddialara göre kardeşleri tarafından gönderilmedi. Çiçek Kaya, evden ikinci kez kaçarak İstanbul’daki kocasının evine döndü. Bu duruma kızan genç kadının 2 kardeşi de peşinden İstanbul’a geldi. 

KAFEDE VURDULAR

İstanbul’a gelen İdris A. ile Mehmet A., önceki gün enişteleri Ahmet Kaya ile Kadıköy’de bir kafede buluştu. İddialara göre İdris A. lavaboya gidip döndükten sonra hiç konuşmadan Ahmet Kaya’ya silahla ateş açtı.


Kanlar içerisinde yere yığılan Ahmet Kaya hayatını kaybetti. İdris A. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kaçışı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay sonrası kafede bulunanlar da panik halinde dışarı kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri İdris A.’yı yakaladı. Diğer kardeş Mehmet A. ise kaçtığı Diyarbakır’da gözaltına alındı. İdris A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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