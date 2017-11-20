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Esenler'de kaza: Lüks otomobilin motoru yüzlerce metre ileri fırladı

Esenlerde lüks bir aracın karıştığı kaza sırasında, otomobilin motoru yerinden çıkarak, yüzlerce metre uzağa fırladı. Alkollü araç sürücüsü ise ağır yaralandı

Esenler'de kaza: Lüks otomobilin motoru yüzlerce metre ileri fırladı

Esenlerde lüks bir aracın karıştığı kaza sırasında, otomobilin motoru yerinden çıkarak, yüzlerce metre uzağa fırladı. Alkollü araç sürücüsü ise ağır yaralandı

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:31
Esenler'de kaza: Lüks otomobilin motoru yüzlerce metre ileri fırladı

Esenler'de kaza: Lüks otomobilin motoru yüzlerce metre ileri fırladı

İstanbul Esenler'de meydana gelen kazada, alkollü bir sürücünün kullandığı lüks aracın motoru otomobilden koparak yüzlerce öteye fırladı..

Esenler'de iddiaya göre direksiyon başında alkol alarak hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası lüks otomobilin motoru metrelerce uzağa fırlarken, araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Davutpaşa'da dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Lüks otomobilde iddiaya göre alkol alarak hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yolda ters dönenen lüks otomobilin motoru metrelerce uzağa fırladı. Kaza sonrası araç içinde ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda aracın hız ibresinin 110 km'de takılı kaldığı tespit edildi. Lüks otomobil kullanılmaz hale gelirken, geniş alana yayılan parçalar ve araç çekici marifetiyle kaldırıldı.Öte yandan motorun metrelerce uzakta bulunması vatandaşları şaşkına çevirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 20.11.2017 07:42
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