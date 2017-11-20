Esenler'de kaza: Lüks otomobilin motoru yüzlerce metre ileri fırladı
İstanbul Esenler'de meydana gelen kazada, alkollü bir sürücünün kullandığı lüks aracın motoru otomobilden koparak yüzlerce öteye fırladı..
Esenler'de iddiaya göre direksiyon başında alkol alarak hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası lüks otomobilin motoru metrelerce uzağa fırlarken, araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda aracın hız ibresinin 110 km'de takılı kaldığı tespit edildi. Lüks otomobil kullanılmaz hale gelirken, geniş alana yayılan parçalar ve araç çekici marifetiyle kaldırıldı.Öte yandan motorun metrelerce uzakta bulunması vatandaşları şaşkına çevirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.