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Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak öldürüldü

Konyaspor Fenerbahçe maçını bir kahvehanede izlerken silahlı saldırıya uğrayan Genç Fenerbahçeli'ler grubu üyesi ve tribün lideri Mehmet Altunkaynak kurtarılamadı.

Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak öldürüldü

Konyaspor Fenerbahçe maçını bir kahvehanede izlerken silahlı saldırıya uğrayan Genç Fenerbahçeli'ler grubu üyesi ve tribün lideri Mehmet Altunkaynak kurtarılamadı.

24 Aralık 2017 Pazar 21:04
Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak öldürüldü

Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak öldürüldü


Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden ve Gençfenerbahçe grubu üyesi Mehmet Altunkaynak, Konyaspor Fenerbahe maçını izlerken öldürüldü.

Güngören'de, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkan "Dadaş Mehmet" olarak bilinen ve Genç Fenerbahçeliler grubunun önderlerinden olduğu öğrenilen Mehmet Altunkaynak, otomobilden inerek yakınına gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak, tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, kendisine doğru 17 mermi ateş edilen Altunkaynak'ın, vücudunun çeşitli yerlerine 9 mermi isabet aldığı belirlendi. Altunkaynak'ın cenazesi otopsi için Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Altunkaynak'ın cenazesinin, yarın öğle vakit Güngören Kuyulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Görgü tanığı arkadaşı Mustafa Göl, “Elinde çayla geldi, arkadan biri gelip mermileri saydırdı. Sonra bu taraf doğru kaçtı, 20-25 yaşlarında biriydi.ö dedi.
 

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