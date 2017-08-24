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Fethiye'de patlama tatbikatı; Rolünü abartanlar güldürdü

Fethiye'de düzenlenen patlama tatbikatı sonrası yaralılara acil müdahale sırasında rolünü abartan vatandaşlar, izleyenleri güldürdü.

Fethiye'de patlama tatbikatı; Rolünü abartanlar güldürdü

Fethiye'de düzenlenen patlama tatbikatı sonrası yaralılara acil müdahale sırasında rolünü abartan vatandaşlar, izleyenleri güldürdü.

24 Ağustos 2017 Perşembe 21:12
Fethiye'de patlama tatbikatı; Rolünü abartanlar güldürdü

Fethiye'de patlama tatbikatı; Rolünü abartanlar güldürdü

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde senaryo gereği 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı, patlama tatbikatı gerçekleştirildi. Ambulanslarla hastaneye taşınan bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırdığı görülürken, vatandaşlar hastane bahçesinde yaşananları ilgiyle izledi.


Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis, jandarma ve hastane çalışanlarından oluşan 160 personel katıldı. Tatbikatın senaryosu gereği, Çalış Plajı’nda meydana gelen patlamada, 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Aralarında ambulans ve özel otomobillerin bulunduğu 20 araçla, ölü ve yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne taşındı. Tatbikatın başlamasıyla hastane bahçesinde ilk müdahale alanı oluşturan ekipler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlara göre müdahalede bulundu. Makyajla vücutlarında patlama yaraları oluşturulan yaralıların hastaneye gelişi film sahnelerini aratmadı. Bazı yaralıların kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşananları ilgiyle izleyen vatandaşlar, yaralıların feryatlarını cep telefonuyla uzun süre görüntüledi.


“İNANDIRICILIĞI ARTTIRMAK İÇİN"


Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu, inandırıcılığı arttırmak ve vatandaşın dikkat çekmek için yaralıların makyajına özen gösterdiklerini söyledi. Olağan bir afet durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikatı gerçekleştirdiklerini anlatan Okulu, “Burada çalışanlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla afet planımızı uyguladık. Yapmış olduğumuz tatbikatın neticesinde de 20 acil yaralı, 85 ayaktan hastanın müdahalesini gerçekleştirdik. Bunların 10 tanesi yoğun bakım ve ameliyathanede tedaviye alındı. Diğer hastalarımızı da taburcu ettik." diye konuştu.   
 

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