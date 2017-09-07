Fındık işçilerinin çadırlarına silahlı saldırı, 1 ölü var
Samsun'un Terme İlçesi'ne, Şanlıurfa'dan fındık işçisi olarak gelen ve çadırda kalan bir aileye yapılan silahlı saldırıda 1 kadın öldü, 1 kadın da yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yaralılardan Perihan Akın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Nurcan Patak ambulansla Terme İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Nurcan Patak hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Perihan Akın'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili yaptığı araştırma da şüpheli olduğu iddia edilen Yüksel Y. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.