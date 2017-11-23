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Fotokapanlar, PKK'lı teröristlerin kabusu haline geldi

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'e açılma stratejisi çökertilirken, silahlı örgüt üyelerinden bazılarının hala bölgede faal olduğu ortaya çıktı,

Fotokapanlar, PKK'lı teröristlerin kabusu haline geldi

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'e açılma stratejisi çökertilirken, silahlı örgüt üyelerinden bazılarının hala bölgede faal olduğu ortaya çıktı,

23 Kasım 2017 Perşembe 12:17
Fotokapanlar, PKK'lı teröristlerin kabusu haline geldi

Fotokapanlar, PKK'lı teröristlerin kabusu haline geldi


Karadeniz'de yaban hayatını görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapanlar, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarını da ortaya çıkardı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, Doğu Karadeniz'de ormanlık alanlara yerleştirilen 100'den fazla fotokapanla bölgedeki yaban hayatı izlenerek, kayıt altına alınıyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki sık ormanlık alanlarda, yaban hayvanlarını görüntüleyen fotokapanlar, terörle mücadelede de büyük fayda sağladı. Türkiye genelinde, doğaya yerleştirilen bin 581 fotokapanın, 100'den fazlasının Doğu Karadeniz'de olduğu belirtildi. PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan olduğu belirlenen 4 kişilik terörist grup, 16 Mayıs'ta Trabzon'un Maçka ilçesinin kırsal kesiminde saldırıda bulunarak, Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'ü şehit etmişti. Çatışmanın ardından bölgede sık ormanlık alandan faydalanarak, kaçan teröristlerden biri, yaban hayatını görüntülemek için yerleştirilen fotokapanlara yakalandı. Kimliği tespit edilen PKK'lı terörist, saldırı sonrası izini kaybettirirken, halen bölgede olduğu bilinen 5-6 kişilik PKK'lı terörist grubun da fotokapanlar nedeniyle ormanlık alanda rahatça hareket edemediği belirtildi. Yaban hayatının yanı sıra terörle mücadelede de kullanılır hale gelen fotokapanların sayısının artırılması için çalışmalar sürerken, Ordu'da 4 olan fotokapan sayısı, bu yıl 33'e çıkarıldı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Bu yıl Trabzon'da Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit ederek, izini kaybettiren PKK'lı teröristler ise Trabzon, Gümüşhane, Tokat, Giresun ve Ordu kırsalında aranıyor. Bölgeye gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, bölgedeki Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve profesyonel komandolar ile İnsansız Hava Aracı (İHA), drone ve dedektör köpekleri kullanarak, kaçan teröristlerin bulunması için ormanlık alanları ararken, PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için de operasyon yürütüyor. Teröristlerin, yayla evlerinde bırakılan erzakları ve yaşam malzemelerini çalarak, kış üstlenmesi hazırlığı yapmaya çalıştığı istihbarat raporlarına da yansırken, operasyonların yaylalarda ve yüksek rakımlı kırsal köylerde yoğunlaştığı gözlendi.


'ERZAK BIRAKMAYIN' UYARISI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın Doğu Karadeniz illerinin valiliklerine gönderdiği 'Yazlıklarda Yiyecek Bırakmayın' genelgesi üzerine ilçe kaymakamlıkları da sosyal medya üzerinden yöre sakinlerini uyardı. Terör örgütü mensuplarının yayla ve meralardaki evlerden yaşam malzemelerini çaldığı hatırlatılarak, buralarda yiyecek, içecek ve yaşam malzemesi bırakılmaması istendi.

ANLIK FOTOĞRAF GÖNDEREBİLİYOR

Geçen yıl Ordu Gölköy ve Mesudiye kırsalında, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan olduğu belirlenen PKK'lı 7 teröristin öldürülmesinin ardından Mesudiye Topçam kırsalında ve Giresun Güce'de örgütün sığınakları tespit edilerek, imha edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük darbe yiyen PKK'lı teröristlerin, önünden geçen canlıların hareketini algılayan, saniyeler içinde çekim yapabilme özelliği olan ve GSM devrelerinin de entegreli olduğu fotokapanlar nedeniyle bölgede eskisi gibi rahat hareket edemediği belirtildi.

Fotokapanların elde ettiği fotoğrafların, birkaç dakika içinde tanımlanmış cep telefonuna multimedya mesaj (MMS) olarak gönderildiği de öğrenildi. Bölgede ormanlık alanlara yerleştirilen ve en üst düzeyde güvenlik önlemiyle koruma altındaki fotokapanlarla çakal, karaca, yaban domuzu, tilki, kurt, ayı ve vaşak gibi çok sayıda tür, görüntülenerek, kayıt altına alındı. Kayıtların incelenmesiyle yaban hayvanlarının popülasyonunun, birey sayısının ve türlerinin de belirlendiği öğrenildi.

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