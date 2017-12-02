Gazeteci Cafer Yarkent, hayatını kaybetti
Ege'nin duayen gazetecilerinden Cafer Yarkent, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, gazeteci yazar 68 yaşındaki Cafer Yarkent, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Bugün saat 12.00'de, İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde Yarkent için bir tören düzenlenmesi bekleniyor.
Değerli mesketşımıza rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz