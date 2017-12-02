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Gazeteci Cafer Yarkent, hayatını kaybetti

Ege Bölgesi'nin duayen gazetecilerinden Cafer Yarkent, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gazeteci Cafer Yarkent, hayatını kaybetti

Ege Bölgesi'nin duayen gazetecilerinden Cafer Yarkent, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

02 Aralık 2017 Cumartesi 01:42
Gazeteci Cafer Yarkent, hayatını kaybetti

Gazeteci Cafer Yarkent, hayatını kaybetti

Ege'nin duayen gazetecilerinden Cafer Yarkent, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, gazeteci yazar 68 yaşındaki Cafer Yarkent, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

1968 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde mesleğe başlayan Yarkent'in ölümü, basın camiasında üzüntü yarattı. Yarkent, yarın Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Foça Yenibağarası Mezarlığı'na defnedilecek.

Bugün saat 12.00'de, İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde Yarkent için bir tören düzenlenmesi bekleniyor.

Değerli mesketşımıza rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz

Anahtar Kelimeler:
Cafer Yarkent
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