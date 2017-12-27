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Gaziantep'te düğün magandası dehşet saçtı, 7 yaralı var 

Gaziantep Mithatpaşa Farabi Caddesi üzerinde düzenlenen düğünde ortaya çıkan pompalı tüfekle dehşet saçan K.Ö adlı maganda 7 kişiyi yaralayarak kaçtı.

Gaziantep'te düğün magandası dehşet saçtı, 7 yaralı var 

Gaziantep Mithatpaşa Farabi Caddesi üzerinde düzenlenen düğünde ortaya çıkan pompalı tüfekle dehşet saçan K.Ö adlı maganda 7 kişiyi yaralayarak kaçtı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:52
Gaziantep'te düğün magandası dehşet saçtı, 7 yaralı var 

Gaziantep'te düğün magandası dehşet saçtı, 7 yaralı var 

Gaziantep'te ana cadde üzerinde düzenlenen düğününde 56 yaşındaki K.Ö. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 5'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Polis,  6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında K.Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan E.Ö. (11), Z.C. (17), H.H. (13), H.C. (32), H.Ö. (14) ve R.Ö.'ye (10) isabet etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, tüfeği ateşleyen kişinin 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö. olduğu belirledi. Polis, şüpheli K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

VALİLİK VE SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Valiliği, kentte düğünde tüfekle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, olayın okul ile ilgili bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 27.12.2017 20:09
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