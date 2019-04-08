Geleceğin Kültür Diplomatları Ortaylı ve Özülker hoca ile buluştu

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Kültürel Diplomasi Akademisi; uygulamaya yönelik, etki odaklı ulusal kültürel diplomasi politikalarını belirlemek ve bu alanda 21. Yüzyılın Kültür Diplomatlarını yetiştirmek amacıyla bugüne kadar yapılmış en kapsamlı eğitim programı olma özelliği taşıyor.



3 ay sürecek programın beşinci hafta konuklarından Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye yurtdışında gizli amaçları olan bir ülke değil. Gayemiz kendimizi, kültürümüzü ve dilimizi tanıtmak."

Programın diğer konuşmacılarından Uluç Özülker: "Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar götüren ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taşıyan şey diplomasidir."

Türkiye'nin başat kültürel diplomasi kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi alanındaki akademik birikimini ve uygulama odaklı tecrübelerini Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altında düzenlediği kapsamlı eğitim programı ile uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyenler için fırsat yaratıyor.



3 ay boyunca devam edecek olan Kültürel Diplomasi Akademisi programın amacı; yurtdışında Türkiye imajını olumlu yönde etkileyecek insan kaynağının oluşumuna ön ayak olmak ve kültür elçilerimizin nitelikli ve donanımlı olarak yetişmelerine katkı sağlamak.



Kültürel Diplomasi Akademisi'nin 6 Nisan 2019, Cumartesi günü düzenlenen beşinci hafta konuşmacıları arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte Uluç Özülker, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Mustafa Özel ve Ahmet Sula yer aldı.

"Türkiye yurtdışında gizli amaçları olan bir ülke değil. Gayemiz kendimizi, kültürümüzü ve dilimizi tanıtmak"



Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı'nın beşinci hafta konuşmacılarından Prof. Dr. İlber Ortaylı, kültürel diplomaside dil bilme, öğrenme ve etkileşim üzerine katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Kültürel diplomasinin memurluktan öte bir misyonerlik olduğunun altını çizen Ortaylı "Gittiğiniz ülkelerde Türkçe öğrenmek isteyenlerin çok olduğunu göreceksiniz. Bazı ülkelerde inanılmaz bir ilgi var. Tanıtırsan ilgi duyan da olur. Bu şekilde hareket etmeli kendimizi ve dilimizi daha çok yerde tanıtmalıyız. Türkçemiz çok geniş bir alana yayılmıştır. Çin'in ortalarından Tuna nehrine kadar uzanıyor ve burada konuşulan bir Türkçe var. Coğrafi keşifler öncesindeki dünyanın neresine giderseniz gidin Türk eserlerinin bulunmadığı bir yer yoktur. Yazmalarımız, eserlerimiz ya da en olmadı bağlantımız vardır. En olmadık yerde Türkçe soyadlı birileri vardır. Almanya veya Viyana'da telefon rehberine baktığınızda Türkçe soyadına sahip bir Alman ya da Avusturyalı ile karşılaşabilirsiniz. Viyana kuşatmasından sonra kalan yeniçerilerin soyu olduklarını söylerler. Hatta bunlar içinde aristokrat olanlar bile var. Dolayısı bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılan geçmişimiz ile büyük bir mirasın üzerinde bulunuyoruz. Türkiye yurtdışında gizli amaçları olan bir ülke değil. Gayemiz kendimizi, kültürümüzü ve dilimizi tanıtmak. Bir kültür misyoneri olarak bu çerçevede önemli görevleriniz olacak." dedi.

"Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar götüren ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taşıyan şey diplomasidir."

Devlet geleneği, diplomasi ve enstrümanları üzerine olan deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Uluç Özülker, bulunduğumuz coğrafya sebebiyle son 200 yıldır çok badireler atlatmış bir devletiz. Bu güçlüklerin bize kazandırdığı tecrübeler neticesinde neyin nasıl çözümlenebileceğine sahip önemli tecrübemiz var. Tarihin her döneminde devletçi bir toplum olduğumuz görülür. Yönetmeyi biliriz ve organizasyon becerimiz yüksektir. Hatta İngiltere ile birlikte dünya üzerinde dışarıdan yıkılamamış iki devletten birisisiyiz. Diğer bir ifade ile isim değiştirerek kendi içimizden yıkılmışızdır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nu 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar götürebilen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taşıyan şey diplomasidir.

Anadolu'nun sahibi bir millet olarak 3 büyük sorunla karşı karşıya kaldığımızı belirten Özülker sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk olarak Doğu-Batı ekseninde geçiş yolu üzerindeyiz. Bu nedenle sürekli rahatsız edilmişizdir. İkinci olarak jeopolitik ve jeostratejik olarak doğal kaynakları da düşündüğümüzde dünyanın merkezinde bulunmaktayız. Üçüncü olarak da Osmanlı'dan sonra etnik olarak hangi noktadayız değerlendirmek zorunda kalmış olmamız. Mustafa Kemal Atatürk bu durumu çözmek adına birlik ve beraberlik ruhunu ayakta tutacak bir Türk kavramı geliştirmiştir." dedi.

Özülker konuşmasının sonunda şunları kaydetti: "26 yılı yurtdışında geçmiş birisi olarak söylüyorum. Bizim kendimizi değerlendirmemizle başkalarının nasıl gördüğü örtüşmüyor. Biz kendimizi biraz küçümsüyoruz. Oysa dışarıdan çok büyük ve güçlü bir ülke olarak değerlendiriliyoruz. Örneğin, Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile Avrupa Birliği ile ilgili olan bir konuşmamızda Chirac; 'o kadar büyüksünüz ki geldiğinizde biz de ne olacağımızı bilemeyeceğiz' demişti. Daha da güçlenmemiz demek Avrupa Birliği içerisinde bir İngiltere, Almanya veya Fransa olmamız anlamına geliyor. Bunlar başlarına dert olabilir diye düşünüyorlar."

Kültürel Diplomasiye ilgi artıyor



Kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, uluslararası ilişkiler alanlarından en yetkin isimlerden temel kavramları ve güncel uygulamaları öğrenecek geleceğin diplomat adayları, ulusal ve uluslararası proje geliştirme ve uygulama süreçlerini inceleme imkânı bulacak. Eğitim programı dahilinde yapılacak atölye çalışmalarında katılımcılar, öğrendiklerini uygulama ve projeye dönüştürme fırsatına kavuşacaklar. Katılımcılar aynı zamanda, farklı uluslararası kurum ve kuruluşları tanıyacak, bu kurum ve kuruluşlardan gelecek üst düzey temsilciler ile tanışıp, kültür ve diplomasi dünyasına üst seviyeden giriş yapma şansı yakalayacaklar.



