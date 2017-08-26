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Genç kızı boğulmaktan Jetski kurtardı

Karasu plajında denize giren iki genç kızdan biri dalgaların arasında ölüme sürüklendi. Jekskili kurtarma ekibi genç kızı ölümün kıyısından çekip aldı

Genç kızı boğulmaktan Jetski kurtardı

Karasu plajında denize giren iki genç kızdan biri dalgaların arasında ölüme sürüklendi. Jekskili kurtarma ekibi genç kızı ölümün kıyısından çekip aldı

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:21
Genç kızı boğulmaktan Jetski kurtardı

Genç kızı boğulmaktan Jetski kurtardı

Hafta sonu Sakarya Karasu sahilinde denize giren iki genç kızdan biri dalgalar arasında kayboldu. Jekskili kurtarma ekibi genç kızı son anda dalgaların arasından çekip aldı. Sakarya'da denize giren ve dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren genç kız ekipler tarafından kurtarıldı


Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız ekipler tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatillerini geçirmek için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen yüzlerce vatandaş halk plajına akın etti.

Edinilen bilgiye göre; Vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını hem güneşlenerek, hem de denize girerek çıkarttı. Ancak denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Denize giren genç kız boğulma tehlikesi geçirdi. Onlarca tatilcinin gözleri önünde denize girip çıkan ve yardım isteyen vatandaşın yardımına plajda bulunan cankurtaranlar koştu. Jetski ile yardıma giden ekipler, genç kızı kurtarmayı başardı.

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