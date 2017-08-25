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HDP, PKK'ya militan toplamak için görevlendirmiş

Edirne Niğde ve Kırşehir'de üniversite öğrencilerinin PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı ileri sürülen bir terör örgütü üyesi Şanlıurfa'da yakalandı. Bitlis'te düzenlenen operasyonda ise dağ kadrosu için hazırlık yapan 21 PKK'lı gözaltında.

HDP, PKK'ya militan toplamak için görevlendirmiş

Edirne Niğde ve Kırşehir'de üniversite öğrencilerinin PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı ileri sürülen bir terör örgütü üyesi Şanlıurfa'da yakalandı. Bitlis'te düzenlenen operasyonda ise dağ kadrosu için hazırlık yapan 21 PKK'lı gözaltında.

25 Ağustos 2017 Cuma 21:28
HDP, PKK'ya militan toplamak için görevlendirmiş

HDP, PKK'ya militan toplamak için görevlendirmiş

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna militan toplamaya çalışan bir kişi yakalandı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bazı illerde örgütsel toplantılar düzenlediği belirtilen "Umut" kod adlı Mehmet Ali B'inin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının bilgilerinin diğer illerle paylaşılmasıyla operasyon genişletildi. Zanlı, Kırşehir ve Şanlıurfaemniyetinin ortak operasyonu ile Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yakalandı.

Kırşehir'e getirilen Mehmet Ali B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, mahkemece tutuklandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE "İKNA TOPLANTILARI" DÜZENLEMİŞ

Mehmet Ali B'nin, HDP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bir parti yöneticisinin talimatıyla üniversite öğrencilerine "ikna toplantıları" yapmak üzere faaliyetlere başladığı, 2016 yılında HDP Edirne İl Başkanlığıda yaptığı toplantılar sonucunda bir üniversite öğrencisi, Kırşehir İl Başkanlığı ve ildeki bazı evlerde yapılan toplantılarda da biri kadın iki öğrencinin PKK'nın dağ kadrosuna katılmasına katkı yaptığı, öğrencileri örgüt yöneticilerine teslim ettiği belirlendi. Zanlının, Niğde'deki örgüt toplantılarında ise kimseyi ikna edemediği öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında, daha önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Kırşehir İl Başkanının da aralarında olduğu parti yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.

BİTLİS'TE OPERASYON, 21 GÖZALTI


Bitlis'in kırsalında bir süre önce sağ olarak yakalanan terörist ile bazı şüphelilerin sorgusunun ardından jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Yaylacık, Karaağaç, Çalışkanlar, Oymapınar, Akbıyık, Sağınlı, Yolbilen ve Meydan köylerinde operasyon gerçekleştirdi.

İlçenin Gayda köyü yakınlarında geçen yıl 18 Ağustos'ta teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 askerin şehit edildiği saldırıda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.G, Ş.G, İ.E, E.Ç, Y.Ç, A.Ç, A.G, B.Ç, A.G, H.G, B.K, M.Ç, F.G, A.Ç, S.A, A.A, F.Ç, Y.U, M.A, N.K ve Ç.A, adliyeye sevk edildi.

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