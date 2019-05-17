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İDO 'dan Kadıköy İskelesi'nde 19 Mayıs coşkusu

İDO, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlamaları kapsamında Kadıköy İskelesi'nde bando takımıyla bir bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor.

İDO 'dan Kadıköy İskelesi'nde 19 Mayıs coşkusu

İDO, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlamaları kapsamında Kadıköy İskelesi'nde bando takımıyla bir bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor.

17 Mayıs 2019 Cuma 09:19
İDO 'dan Kadıköy İskelesi'nde 19 Mayıs coşkusu

İDO 'dan Kadıköy İskelesi'nde 19 Mayıs coşkusu

İDO, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlamaları kapsamında Kadıköy İskelesi'nde bando takımıyla bir bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. Kadıköy İskelesi'nde saat 11.00'de başlayacak kutlama ile bando takımı İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve birbirinden coşkulu müziklerle Kadıköy sahiline şenlik havası getirecek.

Kadıköy sahiline bayram geliyor!

İDO, 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılında bayram sabahı 11:00- 14:00 saatleri arasında Kadıköy İskelesi'ne şenlik havası getirecek. İDO, bando takımının enstrümanları saksafon, trompet, trombon, trampet ve davul eşliğinde İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve birbirinden coşkulu müziklerle sahilde bayram coşkusu yaratacak.

Anahtar Kelimeler:
İDO19 MayısKadıköy İskelesi
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