

İki zafer bir arada kutlanıldı: Fırat Kalkanı'na ilk kutlama

Kilis’te Mercidabık Zaferi'nin 501. ve ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 1. yıldönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Hacı Cümbüş Kavşağı’nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, daire amir ve müdürleri ile askerler ile polisler vatandaşlarla katıldı. Meşaleli yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Program kapsamında Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Mercidabık Zaferi’nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi” konulu konferans verdi. Mehter takımının gösterisinden sonra hafta nedeniyle dereceye girenlere ödül verildikten sonra havai fişek gösterisi yapıldı.