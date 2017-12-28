Ilgın'da feci yangın, baba ve üç oğlu can verdi

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde 36 yaşındaki Cafer Salır'a ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları 13 yaşındaki Muhammet ve Ali ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı.