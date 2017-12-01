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İnternetten tecavüze 10 yıl hahis cezası

İnternet sapığına mahkeme acımadı, 3 ayrı ülkede 27 çocuğa internet üzerinden cinsel istismarda bulunan adama 10 yıl hapis cezası verildi

İnternetten tecavüze 10 yıl hahis cezası

İnternet sapığına mahkeme acımadı, 3 ayrı ülkede 27 çocuğa internet üzerinden cinsel istismarda bulunan adama 10 yıl hapis cezası verildi

01 Aralık 2017 Cuma 11:25
İnternetten tecavüze 10 yıl hahis cezası

İnternetten tecavüze 10 yıl hahis cezası

İnternet üzerinden 27 çocuğa cinsel istismarda bulunan bir adama 10 yıl hapis cezası verildi. Aralarında İngiltere, Kanada ve ABD'nin de bulunduğu ülkelerde çok sayıda çocuğun ailesi şikayetçi olmuştu,

İsveç'te bir mahkeme, 41 yaşındaki bir adama 2015 – 2017 yılları arasında ABD, Kanada ve Britanya'daki 27 çocuğa internet üzerinden online cinsel suç işlemekten 10 yıl hapis cezası verdi

İsveç ulusal gazetesinin haberine göre İsveç'in Uppsala şehrindeki bir mahkeme, bir kişiyi internet üzerinden "tecavüz" nedeniyle 10 yıl hapse çarptırdı.

Gençleri bilgisayar kamerası (webcam) önünde cinsel eylemler gerçekleştirmeye zorlamaktan suçlu bulunan 41 yaşındaki Bjorn Samstrom'un, cinsel eylemleri gerçekleştirmeyi reddedenleri ve ailelerini tehdit ettiği ortaya çıktı.

2015 ile 2017 yılları arasında ABD, Kanada ve Britanya'daki 27 çocuğa karşı online cinsel suçlardan suçlu bulunan Samstrom, internet üzerinden tecavüzden mahkum edilen ilk kişi oldu.

Sosyal ağlar üzerinden tanıştığı gençlerin, sohbet sırasında cinsel eylemler gerçekleştirmesini isteyen 41 yaşındaki adamın, bazı kişilerden evcil hayvanlarını da bu eylemlerde kullanmasını istediği belirtildi.

41 yaşındaki Samstrom'un, kurbanlarının fotoğraflarını porno sitelerde yayınlama ya da cinsel davranışlarda bulunmazlarsa yakınlarını öldürmekle tehdit ettiği öğrenilirken olaya bakan Savcı Annika Wennerström, "Görüştüğümüz kişiler, başka seçeneklerinin olmadığını belirttiler. Çok korkmuşlar. " ifadelerini kullandı.

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