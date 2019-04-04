İSG Uzmanı

Tamamen çalışan kişilerin güvenliği ile sorumlu olan İSG uzmanı sayesinde en doğru bilgilere ulaşılır ve İSG uzmanı işçilere gerekli eğitimi vermektedir.

İSG Uzmanı Ne Demektir?

İş yerinin güvenlik, sağlık ve çevre ile alakalı tüm düzenlemelerin uygun olmasını denetleyen kişilere İSG uzmanı denir. Hatta çalışan işçilerin yaralanma ya da hastalanmalarını önlemek veya zarar gelmemesini sağlamak için en uygun eğitim verilmesi adına çalışmalar yapmaktadır. İSG uzmanı işçilerin korunmasının yanı sıra kimyasal, radyolojik, fiziksel ya da biyolojik tehlikelere karşı işçilerin çalıştığı ortamın denetlemekte, mülklerin, kamuoyunun ve çevrenin hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamaktadır.

İSG Uzmanı Nasıl Olunur?

İSG uzmanı olmak isteyen kişilerde bulunması gereken bir takım belgeler bulunmaktadır. İlk olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmesi gereken İSG uzmanı belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgeyi almak için kesinlikle mühendislik, mimarlık, fizik, kimya, teknik öğretmenlik, meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümlerine ait birinden mezun olması gerekir. Ayrıca İSG uzmanı belgesi sadece 5 yıl için geçerlidir. 5 yılın bitiminde eğitim kurumları tarafından düzenlenmekte olan yenileme programlarına katılmak mecburi olmaktadır.

Detaylı bilgi için bakınız : https://www.bizimosgb.com/is-guvenligi/

İSG Uzmanının Sorumlulukları Hakkında

Her çalışanın olduğu gibi İSG uzmanının da bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bunların başında iş yeri ortamı, uygulamaları ve ekipmanlarının mevzuatta bildirilen iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olmasını incelemelidir. İş yerinde oluşabilecek tüm tehlikeleri belirlemeli ve zehirli olabilecek bütün malzeme örneklerini incelemek için toplaması İSG uzmanının görevidir.

Acil durumda yapılması gereken tüm hazırlıklar hakkında eğitim vermeli ve kazaların neden olduğunu tespit ederek ileride nasıl bir önlem alınması gerektiğini belirlemelidir. İSG uzmanı iş yeri çalışanlarını olası tehlike bulunduran çalışma koşullarından korumaya yardımcı olacak prosedürleri belirlemelidir. İş yerinde çalışan işçiler için iyileştirici önlemler almak için doktorlar ve mühendisler ile işbirliği yapması gereklidir.

İSG Uzmanında Olması Gerekenler

Genel olarak İSG uzmanı olmak için olması gereken niteliklerin en başında uzun süre ayakta durabilmeli ve düzenli bir şekilde seyahat edecek fiziki yeterliliğe sahip olmalıdır. İş yerinde tespit ettiği tüm güvenlik talimatlarını ya da endişelerini hem çalışanlara hem de yöneticilere aktarma yeteneğine sahip olmalıdır. Bir İSG uzmanı detay odaklı olmalı ve iş yerinde bulunan güvenli olmayan çalışma durumlarına ve çevrede oluşan kaygılara çözüm bulmalıdır. Problem çözme yeteneğine sahip olması işini tam anlamı ile yapmasına yardımcı olacaktır.

Sitemize yeni eklediğimiz 2019 yılı Risk analizi makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz : https://www.bizimosgb.com/risk-analizi-nedir-ve-nasil-yapilmalidir/