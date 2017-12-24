

İsparta'da yolcu otobüsü devrildi, faciadan dönüldü



Isparta Eğirdir Karayolu’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 yaralının bulunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Isparta - Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Isparta Petrol Turizm’e ait Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada ilk belirlemelere göre 3 yaralının bulunduğu öğrenilirken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi.Öte yandan, olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk ediyor.