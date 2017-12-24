İsparta'da yolcu otobüsü devrildi, faciadan dönüldü
Isparta Eğirdir Karayolu’nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 yaralının bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika Isparta
Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Isparta Petrol Turizm’e ait Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 yaralının bulunduğu öğrenilirken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
Öte yandan, olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk ediyor.