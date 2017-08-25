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İstanbul Emniyeti'nde son atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu

İstanbul Emniyeti'nde son atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu

25 Ağustos 2017 Cuma 21:22
İstanbul Emniyeti'nde son atamalar

İstanbul Emniyeti'nde son atamalar


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu


Bu kapsamda, 2 il emniyet müdür yardımcısı, 5 şube ve 2 ilçe müdürünün görev yeri değişirken, il emniyetmüdür yardımcılığı sayısı da 32'den 25'e düşürüldü.

Son kararnamede 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe İlçe Emniyet müdürlüklerinden, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü Alper Karalı da Hassas Bölgeleri Koruma ve Bakım Onarım Şube müdürlüklerinden sorumlu il emniyetmüdür yardımcılığına atandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Bülent Yeşilyurt, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır getirildi.

Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksek, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'ne il dışından tayin olan Emniyet Müdürü Neslihan Şentürk, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne aynı şubenin müdür yardımcısı Emniyet Amiri İsmet Emirza, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Gürkan Dikyol, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne müdüriyet emrinde bulunan Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili atandı.

4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Belge Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Demir Üsküdar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atanırken, Koordinasyon Şube Müdürü Saip Özdemir, il dışına tayin oldu. Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Erkan Karalı ise müdüriyet emrine verildi.

Ayrıca son kararnamede terfi alan 40 dördüncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin yerleri değiştirildi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyetinde Son Atamalar
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