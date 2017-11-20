Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

İstanbul için çifte uyarı; Yağmur ve fırtına etkili olacak

İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu, il genelinde yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor

İstanbul için çifte uyarı; Yağmur ve fırtına etkili olacak

İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu, il genelinde yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor

20 Kasım 2017 Pazartesi 12:15
İstanbul için çifte uyarı; Yağmur ve fırtına etkili olacak

İstanbul için çifte uyarı; Yağmur ve fırtına etkili olacak

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmurun ilerleyen saatlerde şiddetini artırması, aralıklarla kuvvetli şekilde akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın karayelden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların sabah Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinde ise il genelinde yer yer kuvvetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

KAR UYARISI GELDİ

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Edirne Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre Trakya Bölgesi, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığının 6-12 derece düşmesi öngörülen bölge genelinde sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan bölgede, vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar ile diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz'in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, batı ve kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Antalya Körfezi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de kaza: Lüks otomobilin motoru yüzlerce metre ileri fırladı
Esenler'de kaza: Lüks otomobilin motoru yüzlerce metre ileri fırladı
Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün uğurlanıyor
Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün uğurlanıyor
Son dakika hava durumu; Meteoroloji İstanbul'u uyardı
Son dakika hava durumu; Meteoroloji İstanbul'u uyardı
Kadın kuaförüne giren araç ortalığı savaş alanına çevirdi
Kadın kuaförüne giren araç ortalığı savaş alanına çevirdi
Düzce'de feci kaza; Üniversiteli sevgilileri ölüm ayırdı
Düzce'de feci kaza; Üniversiteli sevgilileri ölüm ayırdı
Yeni aldığı cep telefonu elinde alev aldı
Yeni aldığı cep telefonu elinde alev aldı
Kaçak tütüne hapis cezası; 6 yıl
Kaçak tütüne hapis cezası; 6 yıl
Ersun Yanal'ın yeni eşi, eski eşine tazminat ödeyecek
Ersun Yanal'ın yeni eşi, eski eşine tazminat ödeyecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim