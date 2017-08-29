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İstanbul'u sağanak yağmur ve dolu vurdu; Fırtına bekleniyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ulaşımı etkiledi. Çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar yağmur suları altında kaldı. Boğaz ve Marmara denizinde görüş mesafesi neredeyse 50 metreye kadar düştü.

İstanbul'u sağanak yağmur ve dolu vurdu; Fırtına bekleniyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ulaşımı etkiledi. Çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar yağmur suları altında kaldı. Boğaz ve Marmara denizinde görüş mesafesi neredeyse 50 metreye kadar düştü.

29 Ağustos 2017 Salı 17:19
İstanbul'u sağanak yağmur ve dolu vurdu; Fırtına bekleniyor

İstanbul'u sağanak yağmur ve dolu vurdu; Fırtına bekleniyor

İstanbul ve çevresini etkisi altına alına sağanak yağmur doluya döndü. Çok sayıda ana yolda ulaşım güçlükle yapılıyor. Ana arterlere çıkışı sağlayan yollarda trafik kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel baskınları için şehrin değişik noktalarında nöbet tutuyor.


İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında da etkili olan şiddetli yağmur yüzünden gemi seferleri de bir süre durdu. Sarıyer'den Zeytinburnu'da kadar olan sahil hattında şiddetli yağmur ulaşımı vurdu. İstanbul kuzey kesimlerini etkisi altına alan fırtına ve yağış halen etkili oluyor. Yağışın Kemerburgaz ve çevresinde yoğun şekilde devam ettiği belirtiliyor. İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışa kümülonimbus bulutunun neden olduğu belirtiliyor.

HÜSEYİN ÖZTEL: 70 KİLO ÜZERİNDEKİLER RAHAT EDEBİLİR

İstanbul'da kuzey bölgelerde sağanak ve dolu yağışı görülebilir diyen Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, daha önceli şiddetli yağışla ilgili uyarısında "Kuvvetli rüzgar olacak. 1.60 boyundan kısa olan insanlar sokağa çıkmasın" demişti. Öztel bu kez de "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu sefer de "70 kilogramın üzerindekiler rahat edebilir" diyelim. Ama bu sefer çok dalga geçicek bir tarafı yok. Rüzgar kuvvetli gerçekten." diye konuştu.


4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI GELMİŞTİ

Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güneş ilçelerinde sağanak görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetle esecek. Denizde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak.

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Son Hava Durumuİstanbul
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