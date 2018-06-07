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KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak

Kanser tedavisi sırasında maddi olarak zorluk çeken çocuklar ve ailelerine uygun tedavi ortamını sağlamak amacıyla çalışan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Ramazan Bayramı'nda herkesi kanser hastası çocukların ve ailelerinin umudu olmaya davet ediyor.

KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak

Kanser tedavisi sırasında maddi olarak zorluk çeken çocuklar ve ailelerine uygun tedavi ortamını sağlamak amacıyla çalışan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Ramazan Bayramı'nda herkesi kanser hastası çocukların ve ailelerinin umudu olmaya davet ediyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:36
KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak

KAÇUV bayram bağışlarınızla kanserli çocuklara ve ailelerine umut olacak

Bayramlar sevginin, birlik ve beraberliğin ve paylaşmanın en güzel vesilesi. Kanser tedavisi sırasında maddi olarak zorluk çeken çocuklar ve ailelerine uygun tedavi ortamını sağlamak amacıyla çalışan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Ramazan Bayramı'nda herkesi kanser hastası çocukların ve ailelerinin umudu olmaya davet ediyor. Siz de az ya da çok demeden yapacağınız fitre ve zekat bağışlarınızla, hem şehir dışından tedavi için gelen 22 aileye ücretsiz konaklama hizmeti verecek 2. Aile Evi'nin inşaatına katkı sağlayın hem de KAÇUV'un daha fazla çocuğa ulaşmasına destek olun.

2000'den bu yana maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin her anlamda sürekliliğini sağlayarak, çocukluk çağı kanserleri ile ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışan KAÇUV, hayırseverlerin bağışlarıyla daha çok çocuk ve aileye umut oluyor. Çocukların tedavi süreçlerinde Aile Evi'nde ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servislerinde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak etkinlikler yürüten vakfa az çok yapacağınız her bağışla, çocukların umutlu bir gelecek sağlamaya destek olabilirsiniz.

Ramazan ayında ve bayramda yapacağınız fitre ve zekat bağışlarınız birincisinden sonra inşaatı devam eden 2. Aile Evi için de bir nevi harç olacak. Bağışlarla projelendirilen ve ilki 2012'de açılan Aile Evleri, şehir dışından İstanbul'a çocuklarının tedavisi için gelen ailelerin tedavi süresince ücretsiz konaklayabileceği bir ev görevi görüyor.

Ramazan Bayramı'nda kanser hastası çocuklara ve ailelerine umut olmak isteyenler için;

Hesap İsmi: Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Türkiye İş Bankası

Hesap No: 1299 – 513745

IBAN: TR08 0006 4000 0011 2990 513745

Ve online bağışlar için www.kacuv.org

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı; Maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır.

Aile Evi Hakkında:

2012 Mart ayında düzenlenen kampanyalar ve İstanbul Valiliğinin destekleri ile inşa edilen Aile Evi, ihtiyaç sahibi olan kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında hiç bir ücret ödemeksizin konaklama, mutfak ve banyo hizmeti sağlıyor. Aile Evi 2 adet tek kişilik, 12 adet çift kişilik odaları ile 14 odadan oluşuyor. Aile Evi'nde kalan hasta çocuklar için bir oyun odası ve oyun bahçesi bulunuyor. Ayrıca çocukların yaş grupları doğrultusunda oyun odası içerisinde bilgisayar, dvd ve televizyon bulunuyor. Bütün odalarda banyo, buzdolabı, televizyon ve klima olan mekânda, misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, ortak alan bir mutfak ve çamaşırhane de hizmet veriyor."Aile Evi projesi" ile gıda, giyecek gibi yardımların yanında hem çocuklar hem de ebeveynleri için psikolojik destek hizmeti de verilerek bu zorlu süreçte ailelerin yanında oluyor. "Aile Evi" çalışmalarının en öncelikli hedefi projenin genişletilerek daha çok aileye ulaşılması.

KAÇUV İletişim: 0 212 291 31 10

www.kacuv.org

Anahtar Kelimeler:
KAÇUV
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