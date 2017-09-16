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Kayseri'de Bayırbucak Türkmeni aileye saldırı

DEAŞ teröründen kaçarak Kayseri'ye yerleşen Bayırbucak Türkmeni ailenin evine giren hırsızlar, talihsiz karı kocaya uyurken saldırdı.

Kayseri'de Bayırbucak Türkmeni aileye saldırı

DEAŞ teröründen kaçarak Kayseri'ye yerleşen Bayırbucak Türkmeni ailenin evine giren hırsızlar, talihsiz karı kocaya uyurken saldırdı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:19
Kayseri'de Bayırbucak Türkmeni aileye saldırı

Kayseri'de Bayırbucak Türkmeni aileye saldırı

Terör örgütü DEAŞ zulmünden kaçarak, Türkiye'ye sığınan, Türkmenler konusunda hassasiyeti ile bilinen Kayseri'ye gelen aileye, hırsızlar gece uyurken saldırdı.

Suriye'de DEAŞ terör örgütünün saldırılarından kaçarak Kayseri'ye yerleşen Bayırbucak Türkmeni ailenin evine hırsız girdi. Yatak odalarında uyuyan Celil Tağut ve Hana Mansur'un başına taşla vuran hırsızlar, 300 lira para ve cep telefonunu çalarak kaçtı.

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gece yaşanan olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlar, 1.5 yıl önce DEAŞ terör örgütünden kaçarak Kayseri'ye yerleşen 53 yaşındaki Celil Tağut ve eşi 43 yaşındaki Hana Mansur'un evine girdi. Yatak odasınoaki çiftin uyandığını farkeden şüpheliler kafalarına taş vurarak yaraladı.

 Hırsızlar evden 300 lira para ve cep telefonu çalarak kaçtı. Olay sonrası yaralanan çift Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedaviye alındı. Yaşadıkları olayı anlatan Celil Tağut, şöyle dedi:

"Saat 03.30'da hırsız gelmiş. Galiba 2-3 kişiydiler. Evi izlemişler pencereyi kırıp içeri girmişler. Ben ve eşim yatak odasında yatarken içeri gelmişler ve eşimin kolundaki bileziği çıkarmak isterken eşim uyanmış. Seslenince kimse cevap vermemiş. Ben de uyanınca elinde büyük bir taş vardı yüzü maskeli birisi ben ve eşime vurdu. Benim başımda 16 dikiş var. Eşim şu an konuşamaz halde. Onun başında da 8 dikiş var. Evimizden cep telefonu ve 300 lira paramızı çaldılar. Ben bu hırsızlardan şikayetçiyim. İnşallah en kısa zamanda bulunurlar" dedi.

yaralı olması nedeniyle bir ay işe gidemeyeceğini belirten Tağut, "Kiramı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bu olay benim Türk milletine olan sevgimi azaltamaz" diye konuştu
 

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