Kayseri'de Bayırbucak Türkmeni aileye saldırı
Terör örgütü DEAŞ zulmünden kaçarak, Türkiye'ye sığınan, Türkmenler konusunda hassasiyeti ile bilinen Kayseri'ye gelen aileye, hırsızlar gece uyurken saldırdı.
Suriye'de DEAŞ terör örgütünün saldırılarından kaçarak Kayseri'ye yerleşen Bayırbucak Türkmeni ailenin evine hırsız girdi. Yatak odalarında uyuyan Celil Tağut ve Hana Mansur'un başına taşla vuran hırsızlar, 300 lira para ve cep telefonunu çalarak kaçtı.
Hırsızlar evden 300 lira para ve cep telefonu çalarak kaçtı. Olay sonrası yaralanan çift Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedaviye alındı. Yaşadıkları olayı anlatan Celil Tağut, şöyle dedi:
"Saat 03.30'da hırsız gelmiş. Galiba 2-3 kişiydiler. Evi izlemişler pencereyi kırıp içeri girmişler. Ben ve eşim yatak odasında yatarken içeri gelmişler ve eşimin kolundaki bileziği çıkarmak isterken eşim uyanmış. Seslenince kimse cevap vermemiş. Ben de uyanınca elinde büyük bir taş vardı yüzü maskeli birisi ben ve eşime vurdu. Benim başımda 16 dikiş var. Eşim şu an konuşamaz halde. Onun başında da 8 dikiş var. Evimizden cep telefonu ve 300 lira paramızı çaldılar. Ben bu hırsızlardan şikayetçiyim. İnşallah en kısa zamanda bulunurlar" dedi.
yaralı olması nedeniyle bir ay işe gidemeyeceğini belirten Tağut, "Kiramı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bu olay benim Türk milletine olan sevgimi azaltamaz" diye konuştu