Kaza yapan araçta bebek ağlaması vatandaşları şaşkına çevirdi
Manavgat'ta kırmızı ışıkta geçerek dehşet yaşatan TIR'ın hurdaşa çevirdiği otomobilden küçük bir bebek mucize eseri kurtuldu.
Antalya'da kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Osman Şeddeli ve arka koltukta bulunan eşi Hatice Şeddeli sıkıştıkları otomobilden vatandaşlar, itfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada sıkışan karı kocayı kurtarmaya çalışanlar gelen bebek sesiyle irkildi. Bir vatandaş, annenin yanında pusette bulunan bebeği kucağına alarak araçtan uzaklaştırdı...
Antalya'nan Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan anne ve baba ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan 2 aylık Hasan bebek, yara almadan kurtuldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Diğer taraftan, yaralıların otomobilden çıkarılmaları sırasında otomobilden gelen bebek sesi herkesin dikkatini çekti. Bir vatandaş, annenin yanında pusette bulunan bebeği kucağına alarak araçtan uzaklaştırdı. Bebek bir süre itfaiye görevlilerinin kucağında bekledikten sonra annesinin bulunduğu ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. 2 aylık olduğu belirlenen Hasan Ali Şeddeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Osman ve Hatice Şeddeli çiftinin uzun yıllar çocuklarının olmadığı, gördükleri tedavinin ardından 2 ay önce Hasan Ali bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.