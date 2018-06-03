Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...

Kaza yapan araçta bebek ağlaması vatandaşları şaşkına çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek dehşet yaşatan TIR'ın hurdaşa çevirdiği otomobilden küçük bir bebek mucize eseri kurtuldu.

Kaza yapan araçta bebek ağlaması vatandaşları şaşkına çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek dehşet yaşatan TIR'ın hurdaşa çevirdiği otomobilden küçük bir bebek mucize eseri kurtuldu.

03 Haziran 2018 Pazar 00:51
Kaza yapan araçta bebek ağlaması vatandaşları şaşkına çevirdi

Kaza yapan araçta bebek ağlaması vatandaşları şaşkına çevirdi


Manavgat'ta kırmızı ışıkta geçerek dehşet yaşatan TIR'ın hurdaşa çevirdiği otomobilden küçük bir bebek mucize eseri kurtuldu.

Antalya'da kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Osman Şeddeli ve arka koltukta bulunan eşi Hatice Şeddeli sıkıştıkları otomobilden vatandaşlar, itfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada sıkışan karı kocayı kurtarmaya çalışanlar gelen bebek sesiyle irkildi. Bir vatandaş, annenin yanında pusette bulunan bebeği kucağına alarak araçtan uzaklaştırdı...

Antalya'nan Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan anne ve baba ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan 2 aylık Hasan bebek, yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde Aşağı Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Murat Şakir’in kullandığı TIR, Aşağı Işıklar kavşağında bulunan trafik lambalarında kırmızı ışıkta geçtikten sonra, toplama yoldan D-400 Karayolu'na çıkan Osman Şeddeli’nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Otomobile çarptıktan sonra refüje de çarpan ve devrilme tehlikesi atlatan TIR, 100 metre ileride durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Şeddeli ve arka koltukta bulunan eşi Hatice Şeddeli sıkıştıkları otomobilden vatandaşlar, itfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Diğer taraftan, yaralıların otomobilden çıkarılmaları sırasında otomobilden gelen bebek sesi herkesin dikkatini çekti. Bir vatandaş, annenin yanında pusette bulunan bebeği kucağına alarak araçtan uzaklaştırdı. Bebek bir süre itfaiye görevlilerinin kucağında bekledikten sonra annesinin bulunduğu ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. 2 aylık olduğu belirlenen Hasan Ali Şeddeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Osman ve Hatice Şeddeli çiftinin uzun yıllar çocuklarının olmadığı, gördükleri tedavinin ardından 2 ay önce Hasan Ali bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torununun yemin töreni sonrası trafik kazasında can verdi
Torununun yemin töreni sonrası trafik kazasında can verdi
Mahkeme kararına uymayan adamın feci sonu 
Mahkeme kararına uymayan adamın feci sonu 
MGK bildirisi açıklandı; Seçim güvenliğine MGK vurgusu
MGK bildirisi açıklandı; Seçim güvenliğine MGK vurgusu
Güzellik ve Kozmetik sektöründe elaman açığı var
Güzellik ve Kozmetik sektöründe elaman açığı var
Hasköy sahil çocuklarla şenlendi
Hasköy sahil çocuklarla şenlendi
Şehitlerimizin adı Sarıyer'de yaşayacak
Şehitlerimizin adı Sarıyer'de yaşayacak
Otelde yangın, müşteriler gecelikle balkonda bekledi
Otelde yangın, müşteriler gecelikle balkonda bekledi
Oruç bir zayıflama aracı değildir
Oruç bir zayıflama aracı değildir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim