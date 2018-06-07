Kendi koşu kubülünüzü kurmanın tam zamanı



Koşmak istiyor ancak bir türlü motive olamıyor musunuz? Önce bir hedef belirleyin, sonra kendi koşu grubunuzu kurun! Koşu kulübü sayesinde fitness hedeflerinize ulaşırken eğlenceli zaman geçirebilir ve bir amaç için ortak çalışmanın keyfini yaşayabilirsiniz... Herbalife Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton yazdı...

İddialı bir cümleyle başlayacağım: Koşmak, forma girmenizi sağlar! Dolayısıyla daha sık koşmak ya da yürümek, fitness seviyeniz açısından son derece önemlidir.

Bir arkadaş bulun ve kendi koşu kulübünüzde forma girin

Koşu, her şeyden önce hemen herkesin her yerde yapabileceği bir aktivitedir. Koşmak ekstra bir beceri gerektirmediği gibi, ekipmana da ihtiyaç duymazsınız. Fitness programını koşuyu ekleyen pek çok insanın çok geçmeden koşmaya büyük bir tutkuyla bağlandığına tanık olduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Dolayısıyla yaz başlarken hedefleriniz arasında forma girmek ya da kilo vermek varsa, hiç vakit kaybetmeyin... Şayet tek başınıza koşmak istemiyorsanız ya da kendi kendinize motive olmak sizin için güçse, son dönemin trendi koşu kulüpleri tam da size göre olabilir. Üstelik birkaç basit tüyoyla kendi koşu kulübünüzü kurmanız hiç zor değil. Böylelikle kişisel hedeflerinize ulaşırken başkalarına da ilham verebilirsiniz.

Başarılı bir koşu kulübü kurmanın 7 yolu

Yakınınızdaki bir koşu organizasyonuna dahil olun

İnternete ve sosyal medyaya bir göz atıp katılabileceğiniz bir etkinlik bulun. Hali hazırda düzenlenen bir koşu organizasyonunda performans sergilemek ihtiyaç duyduğunuz motivasyonu kolaylıkla sağlayabilir.

Antrenman günlerini ve toplanma yerini belirleyin

Kendi organizasyon planınızı oluşturmadan önce farklı lokasyonlarda düzenlenen koşulardan oluşan bir takvim hazırlayın. Ardından size uygun olan bölgeleri ve davet etmek istediğiniz kişileri belirleyin. Grubunuzun takvimini de dikkate alarak koşu zamanlarını belirleyin.

Ekiptekiler için bir ihtiyaç listesi hazırlayın

Grubunuza koşarken ne giymeleri gerektiği ve atletizm ekipmanları hakkında bilgi verin. Koşu grubunun organizatörü olarak bu hususu kesinlikle atlamamalısınız! Listenizde su şişesi, koşu ayakkabısı, mevsime bağlı olarak rüzgârlık, saat veya kronometreyle elektronik cihazların bulunduğuna emin olun. Üzerinde grubunuzun ismi yazan tişörtler gibi size özel giysiler hazırlatmak keyifli olabilir.

Bir koşu rotası seçin ve test edin

Ekip için eğlenceli bir deneyim olsun istiyorsanız, rotanızı mutlaka önceden test edin.

İnsanları davet edin

Çevrenizdeki insanlara koşu grubunun neden harika bir deneyim olacağını anlatın. İnsanlar yeni gruplara sosyalleşmek için katılırlar. Bu nedenle, bazı koşulardan sonra özel aktiviteler planlayabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğraflar çekmeyi ihmal etmeyin. Bu paylaşımlar grubunuzun bilinirliğini arttıracak ve ekibe yeni üyeler kazandıracaktır.

Tüm etkinliklere katılın

Kendi kulübünüzün etkinliklerine katılmazsanız, başkalarını katılmları için nasıl ikna edebilirsiniz? Başlangıçta kimse katılmasa bile planınıza sadık kalın. Başarılarınızı ve ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşmaya başladığınızda size katılmaya karar verebilirler. Örnek teşkil etmek, başkalarına ilham vermek için en etkili yöntemdir.



Herbalife Ltd. Hakkında

Herbalife Nutrition, 1980 yılından bu yana insanların yaşamlarını değiştiren ürünler sunan global bir beslenme şirketidir. Herbalife'ın beslenme, kilo kontrolü ve kişisel bakım ürünlerine 90'dan fazla ülkede, Bağımsız Herbalife Nutrition Üyeleri aracılığıyla ulaşılmaktadır.

Herbalife Nutrition, dünya genelinde yetersiz beslenme ve kilo problemlerine karşı yüksek kaliteli ürünler sunarak mücadele etmede kararlılıkla ilerlemektedir. Pek çoğu şirkete bağlı tesislerde uzun bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen yüksek kaliteli ürünler ile birlikte Bağımsız Herbalife Nutrition Üyelerimizin danışmanlığı ve şirketin sonsuz desteği ile müşterilerimizin daha sağlıklı ve aktif bir yaşamı benimsemeleriiçin çalışıyoruz.

Herbalife Aile Vakfı (HFF) ve Casa Herbalife programlarını destekleyerek yeterli beslenme imkanına sahip olamayan çocukların iyi beslenmelerini sağlamaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca Cristiano Ronaldo, LA Galaxy ve diğer pek çok şampiyon sporcunun da içinde bulunduğu 190'dan fazla dünya çapında sporcu, takım ve etkinliğin sponsorluğunu yapmaktadır.

Dünya üzerinde 8 bin'den fazla çalışanı bulunan şirket, New York borsasına (NYSE:HLF) kote olup, 2016 yılındaki net satışlarını 4,5 milyar dolar olarak açıklamıştır.

Herbalife International'e bağlı bir şirket olarak Türkiye'deki faaliyetlerine Mart 1998'de başlayan Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., Herbalife ürünlerinin Türkiye'ye ithalatını yapmaktadır. Şirket, Türkiye Doğrudan Satış Derneği'nin ve merkezi Belçika Brüksel'de bulunan Uluslararası Beslenme Destek Ürünleri Dernekleri Birliği IADSA'nın Üyesi'dir.