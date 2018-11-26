Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran cevap

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında arkeolojiyle ilgili bir soru hem izleyenlerin hem de arkeologların sert tepkisine neden oldu.

ATV'nin yıllardır izleyenleri ekranlara kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir soru ve cevap şıkları tepkilere neden oldu. Murat Yıldırım'ın sunduğu yarışma programındaki soru ve cevaplar arkeologları kızdırdı.

Yarışmada, "Hangisi arkeologların buldukları şeyin fosil mi yoksa sıradan bir taş mı olduğunu anlamak için kullandıkları yöntemlerden biridir?" sorusu soruldu.

Doğru seçeneğin yanında verilen, "Yalamak", "Köpeğe koklatmak" ve "Üstüne idrar yapmak" seçenekleri arkeologların tepkisini çekti ve ATV'yi kınayan bir bildiri yayınlandı.



Arkeologlar Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün gece ATV‘nin 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında 30.000 TL değerindeki hiçbir bilimsel değeri olmayan ve Arkeoloji bilim dalını aşağılayan bu soruyu hazırlayanları ve ATV'yi kınıyoruz. Arkeoloji, bugün dünya ile boy ölçüşebileceğimiz bilim dallarından biridir. Maalesef hâlâ Arkeolojiyi ve arkeologları anlayamamış bir medya ile karşı karşıyayız. Çok yazık!"

Sorunun doğru cevabı ise 'yalamak' olarak açıklandı.